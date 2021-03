Un milione di euro al comune per la realizzazione di opere pubbliche

Vejano - Serviranno per la messa in sicurezza del costone tufaceo lato sud-oves, per la pavimentazione del centro storico e per i lavori al Palazzo ex Asilo

Condividi la notizia:











Vejano – Riceviamo e pubblichiamo – Il comune di Vejano ha ottenuto 1 milione di euro per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza di edifici e del territorio contro il dissesto idrogeologico (L. n.145 del 2018, art.1 c. 139 e ss.).

Vejano

Per la precisione, con decreto del ministero dell’Interno, di concerto con il ministero dell’Economia e delle Finanze datato 23 febbraio 2021, Vejano è risultato assegnatario di: 390mila euro per la messa in sicurezza del costone tufaceo lato sud-ovest; 325mila euro per la pavimentazione del centro storico; ed infine di 285mila euro per lavori Palazzo ex Asilo, in Via di Fuori.

Nonostante le difficoltà e gli ostacoli dovuti alla pandemia Covid, siamo riusciti a presentare validi progetti per la sicurezza e la manutenzione del paese, tanto da ottenere un finanziamento storico, che entro il 2023 sarà completamente speso sul nostro territorio.

Questo ottimo risultato è di stimolo per impegnarci ancora di più, ed è anche un viatico benaugurante per tutti i nostri progetti ancora in cantiere.

Amministrazione comunale Vejano

Condividi la notizia:











1 marzo, 2021