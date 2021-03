Under 17, nuovo trionfo per la Volley Life Academy

Sport - Pallavolo - Terza vittoria consecutiva

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Proseguono i successi del settore giovanile della Volley Life Academy di Viterbo, con la terza vittoria consecutiva dell’under 17, che rimane a punteggio pieno in classifica.

Nella partita di ritorno i giovani pallavolisti viterbesi battono in trasferta la Polisportiva Valcanneto con il risultato di 0-3 (16/25; 20/25; 20/25).

Barbara De Benedetti comincia la partita schierando la Volley Life Academy con la solita formazione: Piergentili palleggiatore e Caporossi opposto, Mancini L. e Chiodi schiacciatori, Ianigro e Citti centrali, libero Volpe, con Gillocchi, Mancini C., Marino, Rus, Mura, Ragnoni pronti ad entrare per dare il loro contributo.

La partita si avvia su un binario tranquillo per i ragazzi viterbesi, che si aggiudicano il primo set, nonostante qualche errore gratuito, forse dovuto al poco abituale orario mattutino.

Nel secondo e nel terzo set, l’allenatrice sperimenta nuove soluzioni per la propria squadra proponendo Rus come schiacciatore (in sostituzione prima di Chiodi, poi di Mancini), Marino come centrale al posto di Citti e Mura come libero al posto di Volpe, con l’ingresso nel finale anche di Mancini C. come palleggiatore e di Ragnoni come centrale in battuta.

La partita prosegue sotto il controllo della Volley Life Academy, che è parsa sempre superiore agli avversari e che si aggiudica i due set per 20/25.

A fare la differenza è stata soprattutto la diversa esperienza dei ragazzi viterbesi, più abituati a giocare in ambito regionale e a gestire gli imprevisti delle gare.

Alcuni elementi già militano in serie superiori e molti dei ragazzi di questa under 17 facevano parte della rappresentativa viterbese che fece un’ottima impressione al Torneo delle Province del 2019 (purtroppo l’ultimo giocato a causa del Covid).

Le prospettive sono quindi buone, non ci resta che aspettare le prossime sfide.

14 marzo, 2021