“Unità d’Italia, inno e bandiera: ricordiamo chi 160 anni fa ha scritto la storia”

Viterbo - Il messaggio del sindaco Giovanni Maria Arena per la ricorrenza del 17 marzo

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Si celebra oggi la giornata dell’unità nazionale, della Costituzione, dell’inno e della bandiera, istituita nel 2012 nella data della proclamazione dell’Unità d’Italia, il 17 marzo del 1861.

Oggi ricorrono 160 anni da quella data. Una ricorrenza che avremmo voluto celebrare diversamente, con iniziative che avrebbero sicuramente visto il coinvolgimento delle scuole e dei nostri ragazzi.

Ricordiamo ancora tutti lo scorso 17 marzo, il palazzo comunale illuminato dal tricolore.

Eravamo appena entrati in una delle fasi più acute e difficili di questa pandemia, purtroppo ancora in corso. E proprio in questi giorni siamo di nuovo zona rossa.

Il nostro pensiero oggi, 17 marzo 2021, è rivolto a chi ha scritto quell’importante pagina di storia 160 anni fa, e a chi la sta scrivendo in questi mesi con il proprio lavoro, con il proprio sacrificio, e con la propria vita.

Giovanni Maria Arena

Sindaco di Viterbo

17 marzo, 2021