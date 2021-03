Unitus, accordo di collaborazione con l’Iss Calamatta di Civitavecchia

Viterbo - Gli studenti dell'istituto potranno svolgere, congiuntamente ai ricercatori dell'università, attività di studio e di ricerca

Condividi la notizia:











Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Ricerca scientifica, scambio di servizi e tecnologie, formazione didattica e professionale nell’ambito di materie e argomenti di studio di reciproco interesse: questo è previsto nel documento sottoscritto dall’università degli Studi della Tuscia e dall’istituto di istruzione secondaria superiore Luigi Calamatta di Civitavecchia.

Una convenzione quadro di collaborazione integrata da un contratto di comodato d’uso che mette a disposizione dell’università degli studi della Tuscia, sede di Civitavecchia, importanti apparecchiature analitiche rese disponibili dall’Iss Calamatta a seguito di una donazione della società Tirreno Power.

Tali apparecchiature, consistenti in tre assorbimenti atomici per la determinazione analitica dei metalli pesanti e in un gas-cromatografo associato ad un rivelatore di spettrometria di massa per l’analisi dei composti organici, integreranno la dotazione del costituendo laboratorio di monitoraggio ambientale dedicato al controllo della salute del territorio e allo sviluppo della ricerca in ambito chimico e biologico, con una particolare attenzione all’ecosistema marino e allo sviluppo sostenibile delle risorse del mare.

Gli studenti del Calamatta potranno svolgere, congiuntamente ai ricercatori dell’università, attività di studio e di ricerca altamente qualificate sotto la supervisione di un comitato di coordinamento, costituito da rappresentanti delle due istituzioni, che avrà il compito di gestire la collaborazione, elaborare i programmi di studio ed effettuare il monitoraggio delle iniziative di comune interesse.

Università della Tuscia

Condividi la notizia:











1 marzo, 2021