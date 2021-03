Ursula von der Leyen: “Da aprile in Europa 100 milioni di dosi disponibili al mese”

Bruxelles - La presidentessa della Commissione europea fa inoltre sapere che l'Ema ha pubblicato le linee guida per accelerare l'approvazione dei sieri adattati alle varianti del virus

Condividi la notizia:











Bruxelles – Da aprile il numero di dosi del vaccino anti-Covid dovrebbe raggiungere i 100 milioni al mese.

Bruxelles – Ursula von der Leyen

A dare la notizia è la presidentessa della Commissione europea Ursula von der Leyen in un’intervista rilasciata al giornale Stuttgarter Nachrichten e citata anche da Politico.eu.

“Da aprile in poi, le quantità potrebbero nuovamente raddoppiare secondo i piani dei produttori, anche perché stanno per essere approvati ulteriori vaccini”, ha detto von der Leyen, che ha poi aggiunto di aspettarsi una media di circa 100 milioni di dosi disponibili al mese nel secondo trimestre dell’anno. Secondo la presidentessa della Commissione europea le dosi disponibili in Europa entro la fine di giugno saranno 500 milioni.

Al momento i vaccini che sono stati approvati dal’Ema, l’Agenzia europea per i medicinali, sono Pfizer/Biontech, Moderna e Astrazeneca. A giorni è atteso l’ok anche per il vaccino di Johnson & Johnson.

In un’intervista rilasciata a un gruppo di media europei, Ursula von der Leyen ha inoltre fatto sapere che l’Ema ha già pubblicato le linee guida per accelerare l’approvazione dei vaccini adattati alle varianti del virus.

Condividi la notizia:











8 marzo, 2021