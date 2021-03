Va in commissariato per revocare la denuncia di smarrimento del documento, ma viene arrestata per furto

Roma - Gli agenti hanno scoperto che a carico della donna c'era un rintraccio di notifica per un ordine di esecuzione per la carcerazione

Roma – Di sicuro non si aspettava che la situazione potesse prendere quella piega, quando si è presentata in commissario. È entrata per revocare la denuncia di smarrimento della carta di identità, ma è stata arrestata per furto.

È successo oggi a Roma, e ne riporta la notizia la questura della capitale. La donna si è presentata oggi davanti agli agenti di polizia del VI distretto Casilino per revocare la denuncia di smarrimento della propria carta d’identità, ma durante il controllo sulla banca dati Sdi, gli agenti hanno scoperto che a suo carico c’era un rintraccio di notifica per un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla procura della repubblica presso il tribunale ordinario di Roma.

I poliziotti hanno fatto allora accomodare la donna nella sala d’aspetto del distretto e, dopo averle fatto firmare il provvedimento, l’hanno accompagnata nel carcere femminile di Rebibbia dove dovrà scontare 5 mesi e 26 giorni per furto.

24 marzo, 2021