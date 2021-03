Vaccinati 20mila ultra 80enni su 27mila

Coronavirus - Il sindaco di Ronciglione: "Al Sant'Anna somministrazioni anche dai medici di famiglia"

Viterbo – Coronavirus, nella Tuscia vaccinati quasi 20mila anziani. Per la precisione si tratta di 19mila 931 ultra 80enni che hanno ricevuto almeno una dose del siero anti-Covid. Sono circa il 74% delle persone che rientrano in questa fascia d’età, il cui totale ammonta a 27mila.

In questi primi tre mesi di campagna di profilassi, nella Tuscia il farmaco è stato somministrato a 43mila 554 tra donne (26mila 440) e uomini (17mila 114). Gli ultra 70enni inoculati sono 23mila 526. Dalla mezzanotte di oggi, sabato 27 marzo, sono state aperte le prenotazioni anche per chi ha 68 e 69 anni (nati 1953 e 1952).

Gli immunizzati sono 13mila 347. Solo ieri sono state vaccinate 1089 persone tra gli undici centri distribuiti su tutto il territorio provinciale: otto somministrano Pfizer e tre AstraZeneca.

Tra quelli Pfizer c’è pure il Sant’Anna a Ronciglione. “Anche il nostro presidio ospedaliero – comunica il sindaco Mario Mengoni – è attivo come centro vaccinale, operativo 7 giorni su 7, per far fronte alla campagna nel nostro territorio. Una bella notizia che ha aperto la strada a un ulteriore punto di svolta per i cittadini: mercoledì è stato effettuato un sopralluogo al Sant’Anna per individuare le aree dove sarà possibile effettuare la vaccinazione anche tramite i medici di base. Probabilmente, salvo diverse indicazioni, da metà della prossima settimana sarà possibile intraprendere anche questa strada per la vaccinazione, che darà di certo una spinta propulsiva alla campagna, facilitando ulteriormente l’accesso ai vaccini da parte dei cittadini”.

Da ieri, invece, è operativo il servizio telefonico della Asl per far fronte alle richieste dei cittadini circa le informazioni per le modalità di accesso al vaccino. Dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 13, è possibile contattare lo 0761 020 oppure 021 oppure 022.

27 marzo, 2021