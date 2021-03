“Vaccini, abbiamo dosi solo per una settimana”

Coronavirus - Lazio - L'assessore D'Amato preoccupato per l'incognita consegna delle fiale: "Intanto vaccinati 220mila over 80 e 8mila superfragili"

Condividi la notizia:











Roma – Riceviamo e pubblichiamo – Da stanotte a mezzanotte sono già 47.751 gli utenti che si sono prenotati per la vaccinazione anti Covid della fascia 75-74 anni che si sommano con i 56.939 della fascia 76-77 anni prenotati già nei giorni precedenti. Le prenotazioni della fascia 79-78 anni sono state 64.939.

L’assessore alla Sanità del Lazio Alessio D’Amato

Quindi gli over 70 prenotati sono circa 170mila e lunedì a mezzanotte è previsto l’avvio della prenotazione per la fascia 73-72 anni. Nel contempo abbiamo già vaccinato oltre 220mila over 80 e oltre 8mila super vulnerabili.

Oggi arriveremo alle 650mila somministrazioni totali effettuate nel Lazio e sono preoccupato poiché abbiamo un’autonomia delle dosi pari ad una settimana.

Ad oggi non conosciamo inoltre l’approvvigionamento previsto per il mese di aprile ne l’arrivo e le quantità del vaccino Johnson & Johnson.

Alessio D’Amato

Assessore alla Sanità della Regione Lazio

Condividi la notizia:











12 marzo, 2021