“Vaccini ai soggetti estremamente vulnerabili, dalla mezzanotte al via le prenotazioni”

Sanità - Sarà possibile farlo online per codice di esenzione

Roma – Riceviamo e pubblichiamo – Vaccini anti covid: tutte le info su come prenotare il vaccino e chi puo’ farlo per le vulnerabilita’, i caregiver, gli over 70 e gli under 65 anni al link: https://www.salutelazio.it/vaccinazione-anti-covid-19-pazienti-estremamente-vulnerabili-popolazione-79-78-e-65-64-anni.

Vaccino anti Coronavirus

Attiva dalle 00.01 di domani 4 marzo la prenotazione online dei soggetti estremamente vulnerabili per codice di esenzione.

I pazienti onco-ematologici che stanno eseguendo terapie attive possono rivolgersi direttamente ai centri che li hanno in cura o dal proprio medico di medicina generale per programmare la vaccinazione. Lo stesso vale per i diabetici gravi e il diabete di tipo 1 presso i centri di cura o il proprio medico di famiglia.

I caregiver dei soggetti in assistenza domiciliare integrata sottoposti a ventilazione meccanica assistita possono prenotare la vaccinazione chiamando il numero 06/164161841 (a partire da domani mattina 4 marzo).

Vaccini da medici di medicina generale: vaccinazioni in costante crescita, raggiunte le 6 mila somministrazioni.

Vaccini anti covid: viaggiamo ad una media di 16 mila somministrazioni in un giorno ed entro stasera superato il traguardo delle 470 mila vaccinazioni somministrate totali nel lazio. Su salutelazio.it il contatore giornaliero delle vaccinazioni.

Vaccinazioni over 80: oggi superata la quota delle 140 mila vaccinazioni over 80. Siamo la regione che ha vaccinato piu’ anziani. Dati dimostrano che con vaccinazione anziani si riduce incidenza e mortalità.

3 marzo, 2021