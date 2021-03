“Vaccini dai medici di base: consegne sospese, mancano le dosi”

Coronavirus - Lo fa sapere l'assessore regionale alla Sanità Alessio d'Amato

Viterbo – Coronavirus, vaccini dai medici di medicina generale. “Sono sospese – fa sapere l’assessore regionale alla Sanità Alessio d’Amato – temporaneamente le consegne dei vaccini AstraZeneca a causa delle mancate forniture. Ad oggi sono 2mila 198 i medici già attivi nella campagna e che hanno ritirato 5mila 13 fiale dei vaccini nelle farmacie delle Asl per oltre 50mila dosi che devono essere somministrate ai loro assistiti chiamati con le priorità del piano nazionale”.

Alessio d’Amato

Prenotazioni over 70: da questa notte aprono le prenotazioni per la fascia 73-72 anni, ovvero i nati nel 1948 e 1949. Sono oltre 9mila le vaccinazioni per i fragili. Aperte le prenotazioni per codice c02, ovvero invalidi assoluti con indennità accompagnamento.

“Vaccini anti Covid, viaggiamo – sottolinea D’Amato – a una media di oltre 20mila somministrazioni al giorno. Oggi supereremo la quota delle 685mila vaccinazioni somministrate, che rappresentano oltre il 10% della popolazione nel Lazio. Su salutelazio.it il contatore giornaliero delle vaccinazioni”.

Vaccinazioni over 80: superata la quota delle 230mila vaccinazioni over 80, che rappresentano il 70% delle persone prenotate over 80. “Siamo la regione che ha vaccinato più anziani”, commenta D’Amato.

14 marzo, 2021