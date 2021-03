“Vaccini, domani arriviamo a un milione di dosi somministrate”

Roma - L'assessore D'Amato: "Siamo la prima regione italiana per immunizzazioni, in rapporto al numero degli abitanti"

Roma – Riceviamo e pubblichiamo – Domani il Lazio raggiungerà un milione di dosi di vaccino somministrate e come quantità assoluta in rapporto alla popolazione è la prima regione italiana.

Dalla prossima settimana andremo a 30mila somministrazioni al giorno in attesa di raggiungere l’obiettivo dei 60mila al giorno, forniture permettendo.

Disponibili a estendere l’orario in notturna per aumentare le somministrazioni, ma al momento non vi è la necessaria disponibilità delle forniture dei vaccini che speriamo possa arrivare quanto prima.

Alessio D’Amato

Assessore alla Sanità della Regione Lazio

28 marzo, 2021