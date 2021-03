Vaccini, Ema: “Pfizer, Moderna e J&J efficaci contro le varianti”

Coronavirus - A dirlo è Marco Cavaleri, responsabile della strategia vaccini

Amsterdam – Vaccini anti-Coronavirus, arrivano rassicurazioni dall’Agenzia europea del farmaco sulla loro efficacia rispetto alle varianti. Dai primi studi effettuati, Moderna e Pfizer-Biontech, quelli cioè con Rna messaggero, hanno “un’ottima efficacia contro le nuove varianti del Covid”. Allo stesso modo, anche “il vaccino Johnson&Johnson di recente approvato dall’Ema” è risultato efficace.

A dirlo è Marco Cavaleri, responsabile della strategia vaccini dell’Ema, in audizione alla commissione Sanità del parlamento europeo.

Vaccino anti-Covid

Più prudenti, invece, per quanto riguarda AstraZeneca. “Secondo un piccolo studio su duemila casi, il vaccino AstraZeneca è risultato invece non efficace” contro la variante sudafricana, ha spiegato Cavaleri, indicando tuttavia che sarà necessario attendere “studi più ampi” per verificarne la reale efficacia.

15 marzo, 2021