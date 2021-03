“Vaccini in farmacia? Siamo in alto mare, servono prima regole e tutele”

Coronavirus - Intervista a Salvatore Menditto, presidente dell'ordine dei Farmacisti di Viterbo

di Raffaele Strocchia

Viterbo – Coronavirus, la possibilità di vaccinarsi in farmacia sembra essere lontana. Non solo perché le dosi a disposizione sono ancora troppo poche e neppure per l’attuale rallentamento della campagna di profilassi a causa dello stop ad AstraZeneca.

Salvatore Menditto

Salvatore Menditto, presidente dell’ordine dei Farmacisti viterbesi, spiega che “mancano ancora i protocolli. Ci servono regole e tutele. Non sappiamo neppure se verremmo impiegati come forza lavoro nei centri già attivi o se dovremmo fare le somministrazioni direttamente nelle farmacie. In tal caso non tutti i locali sarebbero idonei, essendo alcuni estremamente piccoli. Poi dobbiamo essere formati: il farmacista non è abilitato a fare iniezioni intramuscolo, essendo questo un atto medico”.

Qualora tutto ciò venga chiarito, che fare?

“A quel punto saremo subito pronti ad attivaci. Ma ribadisco: le vaccinazioni dai farmacisti non sono già realtà, ma una mera ipotesi qualora si arrivasse a una campagna di massa che prevede l’impiego di tutti i soggetti possibili e inimmaginabili”.

Che percentuale di adesione prevede?

“Non lo so, ma sono sicuro che un ruolo fondamentale lo giocherà il livello di tutele”.

Quanti sono, invece, i farmacisti viterbesi già vaccinati?

“Questa è una nota dolentissima. I farmacisti sono tra le figure che hanno contatti con il pubblico e quindi sono ad alta esposizione, ma la campagna di profilassi ha subito più di un rallentamento e più battute d’arresto. Ad oggi la percentuale è bassa, perché non tutti i colleghi che volevano immunizzarsi sono stati vaccinati”.

Quindi non è un problema di adesione…

“No, la maggior parte dei farmacisti viterbesi era interessata. A tal proposito possono aggiungere una cosa che mi ha molto amareggiato?

Prego…

“Sembrerebbe che domenica nel Lazio sia stato il ‘Farmacista day’, ovvero il giorno in cui i farmacisti di tutti gli ordini regionali venivano vaccinati all’hub di Roma Fiumicino. Ma agli ordini provinciali, tra cui quello di Viterbo, non è arrivata alcuna comunicazione dall’assessorato alla Sanità. Il tutto è stato effettuato solo sull’ordine dei farmacisti di Roma”.

Cosa pensa dello stop ad AstraZeneca?

“Si tratta di una sospensione cautelativa. A mio avviso è un atto dovuto da parte degli organi preposti che così hanno anche dimostrato che sui farmaci anti-Covid i controlli ci sono. Ovviamente la situazione merita tutte le attenzioni del caso e sono sicuro che le indagini chiariranno se ci sia una correlazione tre le somministrazioni e le reazioni avverse registrate”.

Lei è già stato vaccinato?

“Sì, con AstraZeneca”.

Si sottoporrà alla seconda dose con serenità?

“Sì, ma ragionando con la freddezza della cultura sanitaria. Se il tutto verrà chiarito, e sono sicuro che sarà così, quando arriverà il momento del richiamo lo andrà a fare tranquillamente”.

17 marzo, 2021