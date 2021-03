“Vaccini, se l’Ue avesse fatto quanto promesso non saremmo in questa situazione”

Salute - Matteo Salvini, leader della Lega: “Se San Marino finisce la vaccinazione ad aprile vuol dire che hanno fatto un buon lavoro”

Condividi la notizia:











Matteo Salvini

Roma – “Se l’Ue avesse fatto quanto promesso non saremmo in questa situazione”. Matteo Salvini, leader della Lega, è intervenuto in occasione dell’incontro con la delegazione di San Marino.

“Non ho incontrato pericolosi sovversivi: credo che la maggioranza sia d’accordo con me. Devo aspettare da Bruxelles altri tre mesi? Non credo” ha quindi aggiunto il leader della Lega.

“Se San Marino finisce la vaccinazione ad aprile – ha concluso Salvini – vuol dire che ha lavorato bene e noi dovremmo farlo meglio”.

Condividi la notizia:











3 marzo, 2021