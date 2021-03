Vaccini, nuovo record nella Tuscia – Prenotazioni per chi ha 68 e 69 anni

Coronavirus - Ieri somministrate 1148 dosi, per un totale di oltre 41mila

Condividi la notizia:











Viterbo – Vaccini anti-Covid, nuovo record nella Tuscia. Ieri sono state somministrate ben 1148 dosi, per un totale di 41mila 351. Alle donne sono andate 25mila 131, agli uomini 16mila 220 e agli ultra 70enni quasi 22mila.

“Venerdì notte – annuncia l’assessore regionale alla Sanità, Alessio d’Amato – apriremo le prenotazioni alla fascia di età 69-68 anni”. Poi, partendo dalle dichiarazioni del capo della protezione civile Fabrizio Curcio che ha detto di vaccinare per fasce d’età, D’Amato ha sottolineato: “È il metodo più veloce e trasparente, lo abbiamo sempre detto”.

Nella Tuscia gli immunizzati, ovvero coloro che hanno concluso il ciclo di profilassi, sono 12mila 712.

I quattro centri di somministrazione finora dedicati ai pazienti estremamente vulnerabili, da ieri sono aperti a tutti i cittadini per cui è previsto il farmaco Pfizer. Tra questi c’è il poliambulatorio di Bolsena. “Diventiamo – commenta il sindaco Paolo Dottarelli – sede vaccinale sette giorni su sette. Il nostro poliambulatorio sarà uno dei punti di riferimento della provincia. Adesso l’auspicio è di andare avanti veloci, nella speranza che le dosi possano aumentare rapidamente per soddisfare tutte le esigenze del nostro territorio. Ripartire in sicurezza prima dell’estate rimane un grande obiettivo”.

C’è anche la casa della salute di BagnoreGio. “C’è bisogno di correre – sottolinea il sindaco Luca Profili -, credo sia una giornata importante per tutti”.

Condividi la notizia:











25 marzo, 2021