“Vaccini, serve una corsia preferenziale per i dipendenti dei supermercati”

Roma – Riceviamo e pubblichiamo – Ci sono centinaia, se non migliaia, di dipendenti dei supermercati o degli esercizi essenziali del Lazio che da marzo 2020 lavorano incessantemente fornendo un supporto fondamentale per tutti noi.

Come infermieri e dottori sono in prima linea da ormai oltre un anno ma nella campagna di vaccinazione la loro professione non è ritenuta, erroneamente, né a rischio né essenziale.

Ecco perché come responsabile per il Commercio della “Lega Salvini premier-Lazio” provincia di Roma, zona nord, chiedo ufficialmente alla regione di prevedere immediatamente la possibilità di ovviare a questo errore madornale e prevedere una corsia preferenziale per tutti loro.

Si tratta di una categoria ogni giorno a contatto con tantissime persone alcune delle quali, come hanno più volte denunciato anche pubblicamente, purtroppo, rispettano molto superficialmente le disposizioni previste: distanziamento, mascherina, l’igienizzazione delle mani.

Porterò questa mia proposta ai miei colleghi sia del dipartimento commercio, sia di regione Lazio, Senato e Camera per dare una giusta risposta a chi non si è mai tirato indietro dando un contributo importantissimo al nostro paese.

24 marzo, 2021