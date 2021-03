Vaccini e sicurezza, Usb manifesta per gli assistenti scolastici

Viterbo - Lunedì a partire dalle 11 alla Cittadella della Salute

Condividi la notizia:











Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Lunedì, gli assistenti scolastici organizzati con USB, manifestano di fronte la Asl, urlando tutta la loro rabbia per la completa mancanza di tutele per ridurre il rischio di contagio da Covid 19.

Gli assistenti infatti sono gli unici del settore scuola a non essere stati vaccinati, nonostante siano gli unici a non aver mai smesso di lavorare per tutto il periodo della zona rossa. Una grande professionalità la loro che li porta ogni giorno al fianco di bambini e ragazzi con fragilità, tracciando percorsi specifici per l’apprendimento e l’autonomia di ognuno.

Studenti che faticano ad indossare la mascherina per tutta la durata della lezione o che proprio nel contatto fisico ritrovano la serenità. Caratteristiche che insieme a patologie pregresse e immunodepressione, li rendono ancora più esposti a contrarre il virus nelle sue forme più gravi.

Dopo le forti pressioni di Usb, la Asl aveva preso l’impegno e la responsabilità di portare il caso in Regione e richiedere nell’immediato le dosi mancanti.

Ad oggi ancora nulla sì è mosso, ricordiamo come gli assistenti scolastici dovevano essere vaccinati mesi fa, insieme a tutto il personale scolastico, ma le dosi richieste dalla Asl erano inferiori al necessario.

Lunedì bussiamo alla Direzione generale, non ci accontentiamo di vaghe promesse. Vogliamo il calendario con la programmazione dei vaccini per tutti gli assistenti scolastici.

Usb Viterbo

Condividi la notizia:











27 marzo, 2021