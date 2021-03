“Vaccini per tutti gli americani entro il primo maggio”

Coronavirus - L’annuncio del presidente Joe Biden nel primo discorso serale in diretta tv: “Quasi alla normalità per il giorno dell'Indipendenza"

Washington – “Tutti gli stati e i territori americani dovranno espandere il diritto a ricevere i vaccini anti-Covid ad ogni adulto, sopra i 18 anni, entro e non oltre il primo maggio. Ed entro luglio, per la precisione entro la festa dell’Indipendenza del 4 luglio, gli Stati Uniti saranno capaci di ritrovare una misura di normalità”. L’annuncio è arrivato dal presidente Joe Biden nel corso del suo primo discorso serale in diretta tv.

Joe Biden

L’America, ha detto, è “sul piede di guerra” contro la pandemia. E i traguardi ora svelati, ha sottolineato, sono “molto più vicini di quanto avessimo previsto”. Di questo passo il 4 luglio non sarà solo la ricorrenza dell’Independence day, ma potrà anche diventare una data per rivendicare anche “l’indipendenza dal virus”.

Biden conta di aver dosi per tutti entro fine maggio e di tagliare il traguardo di cento milioni di vaccinazioni nei suoi primi 60 giorni, con un anticipo di 40 giorni sul previsto. E’ stato anche annunciato il dispiegamento di altri quattromila soldati per rafforzare la campagna vaccinale, portando il numero totale a seimila.

È previsto inoltre un raddoppio degli attuali siti di vaccinazione di massa, che ora sono quasi 600. Altri 700 centri sanitari per le comunità poco servite e un aumento delle farmacie che partecipano al programma federale per la distribuzione delle fiale. Previsto inoltre l’impiego di dentisti, veterinari, studenti di medicina e altri operatori per eseguire le vaccinazioni. Il governo federale aprirà un sito web il primo maggio per consentire agli americani di individuare dove sono disponibili i vaccini e metterà a disposizione un numero verde per chi non ha accesso a internet. Tutte misure, ha ricordato Biden, rese possibili dal nuovo piano di aiuti Covid da 1.900 miliardi di dollari approvato dal congresso e da lui firmato.

“Tutti abbiamo perso qualcosa, una sofferenza collettiva e un sacrificio collettivo, un anno pieni di vite perse – ha detto nel suo primo discorso serale al paese tenuto dalla East Room della Casa Bianca dall’inaugurazione del 20 gennaio -. Ma trovare la luce nell’oscurità è qualcosa di molto americano”, ha aggiunto, offrendo nuovi, inediti spiragli di ottimismo.

12 marzo, 2021