“Vaccino anti Covid, superate le 455mila dosi totali somministrate nel Lazio”

Salute - Lo fa sapere la regione - Oggi 16mila somministrazioni

Roma – Vaccini anti covid: tutte le info su come prenotare il vaccino e chi puo’ farlo per le vulnerabilita’, i caregiver, gli over 70 e gli under 65 anni al link: https://www.salutelazio.it/vaccinazione-anti-covid-19-pazienti-estremamente-vulnerabili-popolazione-79-78-e-65-64-anni.

Vaccini anti covid: oggi nuovo record supereremo le 16mila somministrazioni in un giorno ed entro stasera superato il traguardo delle 455mila vaccinazioni somministrate totali nel Lazio.

Sono partiti anche i medici di medicina generale (mmg) con le vaccinazioni, ci vorranno almeno due settimane per andare a pieno regime. Su salutelazio.it il contatore giornaliero delle vaccinazioni.

Vaccinazioni over 80: oggi superata la quota delle 128mila vaccinazioni over 80. Siamo la regione che ha vaccinato piu’ anziani.

2 marzo, 2021