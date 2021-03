Vaccino AstraZeneca, ecco cosa deve fare chi aveva già l’appuntamento

Covid - L'assessore alla Sanità della regione Lazio Alessio D'Amato: “Siamo in attesa delle indicazioni dell'Aifa”

Viterbo – Sono migliaia le persone già prenotate in tutta Italia per la vaccinazione con il siero AstraZeneca. Ora, però, le somministrazioni sono state temporaneamente sospese in attesa degli accertamenti dell’Agenzia italiana del farmaco. Ecco cosa deve fare chi aveva già l’appuntamento fissato.

Nel Lazio, al termine degli approfondimenti dell’Agenzia italiana del farmaco, gli appuntamenti di coloro che si erano già prenotati verranno riprogrammati. “Sono state bloccate con effetto immediato tutte le prenotazioni fino a nuova indicazione da parte di Aifa – ha comunicato l’assessore alla Sanità della regione Lazio Alessio D’Amato – e coloro che si sono già prenotati verranno riprogrammati dopo gli approfondimenti di Aifa. Siamo in attesa che Aifa dia indicazioni per chi ha già effettuato la somministrazione della prima dose”.

“Seguiremo attentamente gli ulteriori approfondimenti in corso – ha spiegato D’Amato -, auspichiamo una rapida ed inequivocabile definizione da parte di Aifa”.

Coronavirus – Vaccino AstraZeneca

“Per quanto riguarda le vaccinazioni per gli over 80 anni e le categorie estremamente vulnerabili e i disabili con invalidità al 100% con accompagno (codice C02) – spiega in una nota l’Unità di crisi Covid-19 della regione Lazio -, le attività di prenotazione e somministrazione continueranno regolarmente presso i siti di vaccinazione che attualmente utilizzano i vaccini anti-Covid Pfizer e Moderna”.

Situazione analoga anche nelle altre regioni italiane. “Sono stati rinviati 33.500 appuntamenti per la vaccinazione con AstraZeneca” ha spiegato l’assessora alla Salute lombarda Letizia Moratti.

“Mi auguro – ha detto Raffaele Donini, assessore alla Sanità in Veneto – che il governo e la comunità scientifica italiana e europea giungano al più presto ad una determinazione definitiva che garantisca la prosecuzione del piano vaccinale in modo efficace e nella massima sicurezza”.

