Vaccino AstraZeneca sospeso, oggi il verdetto dell’Ema

Coronavirus - Molto probabile il via libera dell’Agenzia al siero anglo-svedese - Per l'Oms "i benefici superiori ai rischi”

Condividi la notizia:











Amsterdam – Il giorno dell’atteso verdetto europeo su AstraZeneca è arrivato, a metà pomeriggio la direttrice generale Emer Cooke dal quartier generale dell’Ema di Amsterdam renderà noto il risultato delle indagini degli esperti dell’Unione.

Vaccini anti-Covid AstraZeneca

L’Ema dovrà esprimersi sulla sicurezza del prodotto anglo-svedese e sull’eventuale ripresa delle somministrazioni. Un via libera, ipotesi che al momento appare molto probabile, consentirebbe all’Italia e agli altri paesi di ripartire regolarmente e a pieno regime con il piano vaccini. Lo stop, com è noto, era stato deciso a seguito della segnalazione di alcuni eventi avversi registrati dopo la somministrazione della dose del siero.

Finora nell’Ue sono stati segnalati “30 eventi tromboembolici” su circa “5 milioni di vaccinati” con il vaccino di AstraZeneca, ha fatto sapere martedì la direttrice esecutiva Cooke, in conferenza stampa a Bruxelles. “I nostri esperti si riuniscono per analizzare dati e informazioni provenienti dai vari paesi” e forniranno le proprie conclusioni giovedì in relazione ad eventi avversi che potrebbero essere associati alla somministrazione del farmaco. L’esito dell’analisi verrà comunicato probabilmente “nel pomeriggio” di oggi, 18 marzo, ha spiegato ancora.

In attesa che sul caso AstraZeneca si esprima l’Ema, ieri è stata l’Organizzazione mondiale della Sanità a indicare la via: “In questo momento, l’Oms ritiene che i benefici del vaccino AstraZeneca siano superiori ai rischi e raccomanda che continuano le vaccinazioni” con il siero anglo-svedese, ha fatto sapere l’Oms, aggiungendo di essere “in contatto regolare con l’Ema e con le autorità regolatorie nel mondo per le ultime informazioni sulla sicurezza dei vaccini anti Covid. Il comitato consultivo dell’Oms sulla sicurezza dei vaccini sta valutando attentamente gli ultimi dati a disposizione su AstraZeneca, una volta che la revisione sarà completata, l’Oms comunicherà immediatamente i risultati”.

Condividi la notizia:











18 marzo, 2021