“Vaccino nelle farmacie, oggi la riunione”

Coronavirus - Lo si legge nel bollettino regionale

Condividi la notizia:











Roma – Riceviamo e pubblichiamo – Si è conclusa alla presenza dell’assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato l’odierna videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

Farmacie: oggi riunione operativa per organizzare l’apporto della rete delle farmacie nella campagna vaccinale;



Certificato vaccinale: disponibile per oltre 55mila utenti, nei prossimi giorni verrà completato il caricamento sul fascicolo sanitario elettronico;



Vaccini anti-Covid: viaggiamo ad una media di circa 25 mila somministrazioni al giorno e oggi andiamo verso le soglia di 1 milione di somministrazioni. Su salutelazio.it il contatore giornaliero delle vaccinazioni;



Over 80: nella fascia degli over 80 il 42% delle persone prenotate ha già completato il ciclo vaccinale, ovvero hanno ricevuto anche la seconda dose.

Regione Lazio

Condividi la notizia:











29 marzo, 2021