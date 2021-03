Vagava a piedi, ubriaco e con un coltello sul raccordo Civitavecchia-Viterbo

Cronaca - Uomo denunciato e anche multato per non aver rispettato le norme di contenimento Covid-19

Civitavecchia – Trovato a vagare a piedi, ubriaco e con un coltello sul raccordo Civitavecchia-Viterbo, denunciato.

Primo weekend in zona rossa e proseguono a tappeto controlli degli agenti del commissariato di viale della Vittoria, per garantire il rispetto dei divieti per il contenimento del contagio da covid-19.

I servizi si sono svolti nei comuni di Civitavecchia, Allumiere, Tolfa e Ladispoli, con l’impiego di numerose pattuglie in macchina e a piedi.

I controlli sul rispetto dei divieti introdotti dal nuovo Decreto Legge hanno interessato anche gli esercizi commerciali autorizzati ad esercitare in zona rossa e, nella fattispecie, sono state controllate 33 attività.

Tantissime anche le persone controllate, circa 180.

Durante i controlli sono state elevate 5 sanzioni amministrative, di cui una per la violazione delle norme di contenimento Covid-19, in quanto le persone circolavano non indossando bene la mascherina oppure svolgevano attività motoria lontano dalle proprie abitazioni.

“In particolare – si legge nella nota della questura – nella notte del 21 marzo, durante i controlli, la volante ha fermato un uomo in stato di ebbrezza che percorreva la strada E840 “Raccordo Civitavecchia-Viterbo” a piedi, in un tratto privo di illuminazione. Accompagnato agli uffici del commissariato di Civitavecchia, è stato trovato in possesso di un’arma da taglio della lunghezza di 20 centimetri e pertanto denunciato in stato di libertà. All’uomo è stata anche elevata una sanzione amministrativa per non aver rispettato le norme di contenimento Covid-19, avendo violato il coprifuoco senza giustificato motivo”.

Lo stesso giorno, gli uomini della squadra di polizia giudiziaria, hanno eseguito un ordine di custodia cautelare nei confronti di un 50enne civitavecchiese che è stato rintracciato ed associato alla casa circondariale.

I controlli della polizia di Stato del commissariato di Civitavecchia, per garantire il rispetto delle norme sul contenimento del contagio da Covid-19, proseguiranno, in ambito cittadino e nei comuni di competenza, anche nei prossimi giorni, soprattutto in vista del fine settimana e dell’approssimarsi delle festività pasquali.

22 marzo, 2021