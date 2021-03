Fare Verde, 30 anni di “ll mare d’inverno”

Ambiente - Venerdì 26 marzo alle ore 21,15, raccontati in videoconferenza

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Fare Verde venerdì espone in una conferenza on line i risultati di 30 anni della manifestazione “Il mare d’inverno” nel Lazio. Ospite Enzo Favoino di Zero Waste Europe.

Si svolgerà venerdì 26 marzo 2021, alle ore 21.15, una video conferenza durante la quale sarà fatto il consuntivo della manifestazione ambientalista “Il Mare d’Inverno” nel Lazio, realizzata dall’associazione Fare Verde.

L’evento sarà fruibile in diretta sulla pagina Facebook di Fare Verde Lazio e sul canale Youtube Memoriando.TV.

“Da 30 anni difendiamo il mare e le spiagge della nostra Regione”, questo lo slogan utilizzato da Fare Verde Lazio per raccontare la manifestazione più longeva nel panorama ambientalista italiano ed europeo, realizzata per la prima volta nel 1992. Quella di venerdì sera sarà l’occasione per fare il punto della situazione ed esporre gli importanti risultati raggiunti.

Ospite d’onore della serata sarà Enzo Favoino, coordinatore scientifico di Rifiuti Zero Europa.

La conferenza sarà introdotta da Silvano Olmi, presidente regionale di Fare Verde, che farà anche un consuntivo dell’edizione 2021 nel Lazio e racconterà lo svolgimento della manifestazione a Tarquinia.

A seguire sono previsti gli interventi di Marco Belli, alla presenza di Nicola Ciervo e Manola Boccarossa, sul contributo dato dai volontari della provincia di Frosinone.

Su Terracina relazionerà Roberta Di Girolamo, citando anche Gaeta, San Felice Circeo e Sperlonga, dove quest’anno a causa dell’emergenza pandemica non si è potuta svolgere la manifestazione.

Del Mare d’Inverno in collaborazione con gli istituti scolastici parlerà Marianna Gambino di Formia, mentre Valentina Flacchi e Paolo Giardini relazioneranno in particolare sull’impiego dei sommozzatori nella pulizia del fondali antistanti Civitavecchia.

Sarà Walter Augello di Ladispoli, a esporre i risultati raggiunti con i cittadini e le scuole, mentre Federico Bonesi e Cinzia Negri parleranno di Ostia Lido dove è nata la manifestazione nel 1992 e Andrea Patriarca relazionerà sul mare d’inverno a Fondi.

Le conclusioni saranno affidate a Francesco Greco, presidente nazionale di Fare Verde, che racconterà le esperienze dei volontari nelle trenta edizioni della manifestazione.

Associazione ambientalista Fare Verde Lazio

23 marzo, 2021