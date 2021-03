Via Cardinal La Fontaine, divieto di circolazione tra via San Lorenzo e via Macel Maggiore

Viterbo - Domani 17 marzo, dalle 8 per un intervento di allaccio a una caditoia

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Domani 17 marzo, a partire dalle 8, in via Cardinal La Fontaine, nel tratto compreso tra via San Lorenzo e via Macel Maggiore, sarà vietata la circolazione veicolare e istituito il divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati; in via Pietra del Pesce sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata, ambo i lati, e sarà invertito il senso unico di circolazione, consentendo il transito esclusivamente nella direzione da piazza della Morte a via Macel Maggiore.

In via San Lorenzo e in via Chigi sarà istituito il divieto di transito ai veicoli di larghezza superiore a 2,30 metri, stante la ridotta larghezza della sezione stradale di via Pietra del Pesce.

Il provvedimento, disposto con apposita ordinanza (n. 124 del 16/3/2021 – settore LLPP), si rende necessario per un intervento di allaccio a una caditoia.

