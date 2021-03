Viterbo - Tutti i venerdì alle 17

Viterbo – Quaresima 2021: l’associazione amici del beato Domenico della madre di Dio, insieme all’Arciconfraternita del Gonfalone e la parrocchia di Santa Maria Nuova continua per tutti i venerdì di Quaresima la pratica della Via Crucis nella chiesa di Santa Giacinta Marescotti a piazza della Morte per condividere con le sorelle clarisse di clausura questo momento di preghiera.

La via Crucis sarà alle 17 e si svolgerà seguendo le raccomandazioni del vescovo Lino contro il pericolo di contagio.

I partecipanti dovranno avere la mascherina, igienizzare le mani, stare al proprio banco rispettando le distanze prescritte. Essenzialmente non si possono seguire processionalmente le varie stazioni.

5 marzo, 2021