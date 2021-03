Via libera alla somministrazione del vaccino Astrazeneca agli over 65

Roma - Il ministro della salute Roberto Speranza: "Entro l'estate saranno vaccinati tutti gli italiani che lo vorranno"

Roma – Se ne era parlato nei giorni scorsi, ora però è c’è l’ufficialità. Il Consiglio superiore di sanità dà il via libera alla somministrazione del vaccino Astrazeneca alle persone over 65. A darne notizia è il ministro della salute Roberto Speranza in un intervento sulla trasmissione “Mezz’ora in più” di Rai 3.

Roberto Speranza

“Ci sono nuove evidenze scientifiche che dimostrano che anche il vaccino di Astrazeneca può essere utilizzato sostanzialmente su tutte le fasce generazionali – ha dichiarato Speranza -. In una prima fase iniziale i principali paesi europei, quindi Italia, Francia e Germania, ne avevano limitato l’utilizzo lasciando solo i vaccini Pfizer e Moderna per le persone più avanti negli anni sopra i 65. Ora le nuove evidenze scientifiche dimostrano invece che questo vaccini è utilizzabile anche per le altre generazioni”.

“Abbiamo ricevuto da pochissime ore un parere che del Consiglio superiore di sanità che va in questo direzione. Nei primissimi giorni della prossima settimana, io spero già domani, massimo dopodomani, ci sarà una circolare del ministero della Salute che andrà verso questa direzione”.

“Non vi è dubbio che questo ci aiuta. In questo momento abbiamo tre vaccini disponibili sui cui prima Ema (Agenzia europea per i medicinali) e poi Aifa (Agenzia italiana del farmaco) hanno dato l’ok per la somministrazione e l’immissione nel commercio. Averne un pieno utilizzo ci consentirà di procedere in maniera più spedita e soprattutto di prenderci cura delle persone più fragili. Noi in questo momento abbiamo un’esigenza essenziale, che è vaccinare le persone più deboli”.

Per quanto riguarda invece l’andamento complessivo della campagna vaccinale, il ministro della salute ha affermato: “Pensiamo che il prossimo trimestre sia quello decisivo per le vaccinazioni. Dal 1 aprile inizia il secondo trimestre in cui ci aspettiamo l’arrivo di oltre 50 milioni di dosi, e puntiamo a raggiungere almeno metà della popolazione. Tra queste dosi ci sarà anche il vaccino di J&J che è monodose. Quindi alla fine del secondo trimestre dell’anno ci troveremo in una situazione in cui la maggioranza sarà vaccinata e entro l’estate conto che tutti gli italiani che lo vorranno potranno essere vaccinati”.

7 marzo, 2021