Via libera dell’Ema al vaccino Johnson & Johnson

Amsterdam – La lotta contro il Covid-19 ora ha un’arma in più. È infatti arrivato la tanto attesa approvazione da parte dell’Agenzia europea per i medicinali del vaccino americano Janssen, prodotto dall’azienda farmaceutica americana Johnson & Johnson.

“Dopo una valutazione approfondita – si legge sul sito dell’Agenzia europea per i medicinali -, il comitato per i medicinali per uso umano dell’Ema ha concluso che i dati sul vaccino erano solidi e soddisfacevano i criteri di efficacia, sicurezza e qualità. Il vaccino Covid-19 Janssen è il quarto vaccino indicato nell’Unione europea per prevenire il Covid-19”.

“Con questa ultima opinione positiva, le autorità di tutta l’Ue avranno un’altra opzione per combattere la pandemia e proteggere la vita e la salute dei loro cittadini”, ha affermato il direttore esecutivo dell’Ema Emer Cooke, che ha anche aggiunto che il vaccino Janssen è il primo vaccino a poter essere utilizzato con la somministrazione di una sola dose.

Il vaccino di Johnson & Johnson potrà essere somministrato alle persone dai 18 anni in su. Come si legge sul sito dell’Ema, il siero in questione agisce preparando il corpo a difendersi dal Coronavirus. È costituito da un altro virus (un adenovirus) che è stato modificato per contenere il gene per la produzione della proteina Spike Sars-Cov-2, di cui ha bisogno per entrare nelle cellule del corpo. L’adenovirus trasmette il gene Sars-Cov-2 nelle cellule della persona vaccinata. Le cellule possono quindi utilizzare il gene per produrre la proteina spike. Il sistema immunitario della persona riconoscerà la proteina spike come estranea e produrrà anticorpi e attiverà le cellule T (globuli bianchi) per mirarla. Se la persona vaccinata dovesse successivamente entrare in contatto con il virus, il suo sistema immunitario sarà in grado di riconoscere la proteina spike sul virus e sarà pronto a difendere il corpo da essa. L’Ema specifica che l’adenovirus contenuto nel vaccino non può riprodursi e non causa malattie.

11 marzo, 2021