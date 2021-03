Via San Lorenzo, i lavori che tagliano in due la città

Viterbo - La sistemazione dei sampietrini andrà avanti fino al 23 aprile - FOTO

di Daniele Camilli

Lavori in via San Lorenzo

Viterbo – Vi ricordate Ivan Drago “Io ti spiezzo in due” detto a Rocky Balboa prima di gonfiarlo di botte? La stessa sorte è capitata a via San Lorenzo a Viterbo. Centro storico, epoca Covid, zona arancione. Spiezzata in due per un mese. Fino al 23 aprile. “Per lavori di pronto intervento – sta scritto sull’ordinanza del comune attaccata alla gabbia che chiude il tratto di strada – per sistemazione e sigillatura pavimentazioni speciali”.

In sintesi, sampietrini da sistemare. Quelli ammucchiati adesso a ridosso di piazza del Gesù, chiusa anch’essa in un angolo. Come ormai accade spesso e periodicamente, dal 2013 in poi, almeno, quando la piazza si sfondò sotto il peso di un camion. E sotto la piazza c’era uno scavo clandestino, nei sotterranei che si snodano sotto la città antica.

Circa un anno fa, sempre nello stesso punto chiuso dalle transenne, altri lavori di consolidamento del tratto di strada sotto al quale si muovono i cunicoli medievali di Viterbo.

Al centro della via, i lavori in corso, con le tubature arrugginite, e altri pezzi dal sottosuolo, che vengono fuori. In mezzo il Bobcat per tirare via la terra. Di lato il passaggio per i pedoni che vanno e vengono. La viabilità è interrotta nel punto di intersezione con i quartieri medievali. Una zona tagliata in due. Fino alla fine di aprile. Con i collegamenti interrotti tra un pezzo e l’altro del centro storico. Per andare a prendere qualcosa a San Pellegrino, con la macchina, visto l’asporto, bisogna passare da Porta San Pietro. Una città spaccata in due. Transenna su transenna.

Daniele Camilli

30 marzo, 2021