Vigilia di campionato per la Viterbese, Taurino ritrova Urso ma rischia di perdere Bensaja e Murilo

di Samuele Sansonetti

Viterbo – Contro il Potenza sarà una Viterbese con due assenze importanti.

Per la delicatissima sfida di domani, in programma alle 15 al Rocchi, Taurino recupera Urso, di rientro dopo il turno di squalifica scontato col Foggia.

Un giocatore che rientra ma due che rischiano di uscire: si tratta di Bensaja e Murilo, che hanno accusato problemi fisici e potrebbero saltare il match.

In caso di forfait dei calciatori, come vertice basso del centrocampo a tre agirà uno tra Palermo e Sibilia con Salandria e Adopo ai lati. In difesa, con Markic non al meglio, possibile chance per Mbende al fianco di Camilleri, mentre in attacco possibile tandem Rossi – Tounkara, con uno tra Bezziccheri e Simonelli a supporto.

Decisiva, per sciogliere gli ultimi dubbi del tecnico leccese, sarà la rifinitura di stamani che la squadra svolgerà al Rocchi, teatro della 33esima giornata di campionato.

Quella contro i rossoblù sarà la terzultima gara interna della regular season. Per concludere la stagione i gialloblù dovranno poi affrontare il Catania in trasferta, la Casertana in casa, la Virtus Francavilla fuori, il Catanzaro al Rocchi e il Teramo ancora in trasferta.

Serie C – girone C

33esima giornata

domenica 27 marzo

Cavese – Catania (sabato)

Bari – Paganese (sabato)

Vibonese – Teramo

Avellino – V. Francavilla

Viterbese – Potenza

Monopoli – Casertana

Bisceglie – Ternana

Turris – Catanzaro

Palermo – Foggia (lunedì)

Riposa: Juve Stabia

Serie C – girone C

classifica

Pt G V N P Gf:Gs Dr Ternana 75 30 23 6 1 74:22 52 Avellino 60 29 18 6 5 48:23 25 Catanzaro 54 30 15 9 6 35:26 9 Bari 53 30 15 8 7 45:27 18 Juve Stabia 49 31 14 7 10 39:33 6 Foggia 47 31 13 8 10 33:32 1 Catania 46 30 13 9 8 37:32 5 Teramo 42 30 10 12 8 31:29 2 Casertana 41 30 12 5 13 39:44 5 Palermo 39 29 10 9 10 31:31 0 Viterbese 35 30 8 12 10 29:33 -4 Monopoli 34 29 8 10 11 33:39 -6 V. Francavilla 34 31 8 10 13 30:39 -9 Turris 34 30 8 10 12 34:48 -14 Potenza 31 30 8 7 15 30:42 -12 Vibonese 28 30 4 16 10 28:34 -6 Paganese 27 31 6 9 16 23:43 -20 Bisceglie 24 30 5 9 16 24:44 -20 Cavese 16 28 3 7 18 18:39 -21

Serie C – girone C

marcatori della Viterbese

6 gol: Mamadou Tounkara

5 gol: Alessandro Rossi

3 gol: Federico Baschirotto, Emmanuel Mbende, Murilo

2 gol: Simone Palermo, Marco Simonelli

1 gol: Michel Adopo, Nicholas Bensaja, Emmanuel Besea, Daniel Bezziccheri, Toni Markic

27 marzo, 2021