“Vignanello film”, parte la rassegna cinematografica in streaming

Vignanello film

Vignanello – Riceviamo e pubblichiamo – In un periodo nel quale gli eventi culturali sono ovunque ridotti all’osso a causa della pandemia, il comune di Vignanello e l’associazione artistica Ivna sorprendono annunciando un’originale iniziativa social per portare direttamente nelle case dei propri cittadini – e non solo – una “rassegna cinematografica diffusa”: Vignanello film.

A partire dalla seconda settimana di marzo, sull’apposita pagina Facebook Vignanello film ma anche su altri canali istituzionali e non, verrà infatti consigliata una selezione di film reperibili autonomamente sulle più diffuse piattaforme di streaming.

Ogni settimana sarà dedicata a un titolo, che giorno dopo giorno verrà accompagnato da una guida alla visione, un commento critico e delle curiosità. Il pubblico verrà inoltre invitato a interagire nei commenti in particolare con l’ultimo post della settimana, che avrà lo scopo di creare una discussione sul film in questione.

Nella fase iniziale la selezione proporrà delle ‘gemme nascoste’ presenti negli sterminati cataloghi Netflix e Prime video (ma non solo): film che negli ultimi anni si sono distinti nei più importanti festival cinematografici del mondo ma che sono poco conosciuti dal grande pubblico. Tre i filoni tematici ricorrenti che percorreranno i film di questa rassegna sui generis: l’arte come rappresentazione, i fantasmi del passato e la dicotomia tra vero e falso.

L’iniziativa, contraddistinta dall’hashtag #VignanelloFilm, è parte di un progetto di più ampio respiro promosso dall’associazione artistica Ivna, che nel suo piccolo intende rispondere sia sul piano culturale che su quello sociale e sanitario al drammatico impatto che il Coronavirus ha avuto sulle nostre vite.

Infatti, in collaborazione con il comune di Vignanello, la biblioteca comunale di Vignanello e il liceo artistico Midossi, si terrà parallelamente un’asta di beneficienza nella quale la vendita di opere d’arte contribuirà all’allestimento di uno spazio prelievi ben attrezzato nel presidio Asl, utile nell’attuale emergenza come in futuro. Le opere prodotte dagli studenti del liceo artistico Midossi – che ha sede anche a Vignanello – abbelliranno inoltre la sala di attesa del laboratorio stesso.

Proprio gli studenti dell’indirizzo audiovisivo e multimediale del Midossi saranno coinvolti in Vignanello film dai loro insegnanti, che li supervisioneranno nella visione dei lungometraggi e li potranno guidare su base volontaria in un percorso integrativo di comprensione e discussione.

Il vicesindaco di Vignanello Sabrina Sciarrini a tale proposito ha sottolineato: “L’amministrazione, sostenendo questa iniziativa, vuole valorizzare le energie di un territorio che vanta da sempre un rapporto preferenziale con il mondo del cinema. Si pensi ai numerosi lungometraggi girati a Vignanello, ma anche all’indirizzo audiovisivo e multimediale del Liceo Artistico Midossi, di cui siamo estremamente orgogliosi. L’iniziativa Vignanello film è solo il primo passo di una strategia che siamo certi valorizzerà sempre di più il nostro magnifico comune“.

L’associazione artistica Ivna, nella persona di Maria Cristina Bigarelli, pone inoltre l’accento sull’importanza delle storie come collante sociale: “In un momento difficile come quello attuale, trovare nuove forme per fare comunità e unire attraverso la cultura è una delle nostre priorità. Ovviamente in attesa della riapertura degli insostituibili luoghi del vivere insieme, ora preclusi dal Covid-19”.

I film proposti con l’hashtag #VignanelloFilm saranno annunciati a sorpresa di settimana in settimana. Il primo titolo, che potete scoprire sulla pagina Facebook di Vignanello film, è una commedia d’autore ambientata nel mondo dell’arte figurativa.

