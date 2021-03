Terni - Carabinieri - 45enne denunciato per frode informatica insieme a una donna di 34 anni e a un 20enne

Condividi la notizia:











Terni – Viola conto bancario di un’impresa e fa bonifici per 50mila euro.

Lo scorso 25 gennaio i carabinieri del comando stazione di Collescipoli, a conclusione di un’attività investigativa avviata a seguito della presentazione di una denuncia-querela contro ignoti, hanno denunciato alla procura della Repubblica di Terni con l’accusa di frode informatica un uomo residente in provincia di Napoli di 45 anni, sconosciuto alle forze dell’ordine.

“Le attività investigative dei militari – si legge nella nota – hanno verificato che l’uomo, previa clonazione di una sim card telefonica intestata a un’azienda del ternano, sarebbe riuscito ad entrare fraudolentemente in possesso dei codici di sicurezza del conto corrente bancario intestato a quella società, mediante i quali avrebbe disposto diversi bonifici per un importo totale pari a circa 50mila euro a favore di diversi soggetti in corso di identificazione”.

Ieri i carabinieri dopo aver individuato i beneficiari dei bonifici bancari, hanno denunciato per lo stesso reato anche una donna di Napoli di 34 anni, incensurata, e un 20enne cubano residente a Pozzuoli (NA), già noto alle forze dell’ordine. “I due – concludono i militari – avrebbero ricevuto fraudolentemente due bonifici per un importo totale di quasi la metà dell’intera somma asportata. Le indagini proseguono per individuare gli ulteriori truffatori”.

3 marzo, 2021