Viterbese, Ammari finalmente in gruppo

Sport - Calcio - Serie C - Il fantasista può tornare a disposizione di Taurino a partire dalla trasferta di Catania del 3 aprile - Intanto Romano incontra Ranucci

Condividi la notizia:











Viterbo – (s.s.) – La Viterbese procede spedita verso la sfida cruciale col Potenza.

Il gruppo di Taurino è quasi al completo e ha ripreso a lavorare da martedì. Dopo l’allenamento di inizio settimana, nella giornata di ieri è andata in scena una doppia seduta in cui il gruppo ha iniziato a gettare le basi per l’incontro di domenica al Rocchi, contro una rivale in lotta per la salvezza diretta.

Una vittoria contro i rossoblù, sconfitti 2-0 ieri pomeriggio dalla Ternana, archivierebbe in maniera pressoché definitiva la pratica e i laziali potrebbero giocare le ultime cinque gare della regular season in maniera molto più tranquilla.

L’impegno è importantissimo, dunque. E per affrontarlo l’allenatore leccese dovrà fare a meno ancora una volta di Ammari, arrivato nella finestra di calciomercato invernale ma praticamente mai utilizzato.

Il fantasista, che nell’ultimo anno e mezzo ha collezionato solamente tre presenze tra Viitorul Constanta (serie A romena) e Damac (serie A saudita), sta lavorando per risolvere i problemi fisici e finalmente inizia a vedere la luce: da ieri è tornato a lavorare in gruppo e se non ci saranno ulteriori problemi tornerà a disposizione dell’allenatore a partire dalla trasferta di Catania del 3 aprile.

Verso il recupero anche Tassi, che come il compagno di squadra è stato utilizzato con il contagocce, e anche Mbende, non convocato a sorpresa per la trasferta di Foggia e che dovrebbe rientrare già domenica.

Nel frattempo, sempre ieri, il presidente Romano ha incontrato l’avvocato Ranucci allo stadio Rocchi, in presenza del direttore sportivo Facci. Rientro in società in vista per l’ex dirigente gialloblù?

Samuele Sansonetti

Serie C – girone C

33esima giornata

domenica 27 marzo

Cavese – Catania (sabato)

Bari – Paganese (sabato)

Vibonese – Teramo

Avellino – V. Francavilla

Viterbese – Potenza

Monopoli – Casertana

Bisceglie – Ternana

Turris – Catanzaro

Palermo – Foggia (lunedì)

Riposa: Juve Stabia

Serie C – girone C

classifica

Pt G V N P Gf:Gs Dr Ternana 75 30 23 6 1 74:22 52 Avellino 60 29 18 6 5 48:23 25 Catanzaro 54 30 15 9 6 35:26 9 Bari 53 30 15 8 7 45:27 18 Juve Stabia 49 31 14 7 10 39:33 6 Foggia 47 31 13 8 10 33:32 1 Catania 46 30 13 9 8 37:32 5 Teramo 42 30 10 12 8 31:29 2 Casertana 41 30 12 5 13 39:44 5 Palermo 39 29 10 9 10 31:31 0 Viterbese 35 30 8 12 10 29:33 -4 Monopoli 34 29 8 10 11 33:39 -6 V. Francavilla 34 31 8 10 13 30:39 -9 Turris 34 30 8 10 12 34:48 -14 Potenza 31 30 8 7 15 30:42 -12 Vibonese 28 30 4 16 10 28:34 -6 Paganese 27 31 6 9 16 23:43 -20 Bisceglie 24 30 5 9 16 24:44 -20 Cavese 16 28 3 7 18 18:39 -21

Serie C – girone C

marcatori della Viterbese

6 gol: Mamadou Tounkara

5 gol: Alessandro Rossi

3 gol: Federico Baschirotto, Emmanuel Mbende, Murilo

2 gol: Simone Palermo, Marco Simonelli

1 gol: Michel Adopo, Nicholas Bensaja, Emmanuel Besea, Daniel Bezziccheri, Toni Markic

Condividi la notizia:











25 marzo, 2021