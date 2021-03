Viterbese, per domenica Taurino recupera l’attacco titolare

Sport - Calcio - Serie C - Simonelli e Tounkara rientrano dalla squalifica, Murilo torna a disposizione dopo l'infortunio

di Samuele Sansonetti

Condividi la notizia:











Viterbo – Viterbese subito in moto dopo la sconfitta di mercoledì.

Nonostante l’1-0 subito dalla Juve Stabia, l’andamento a partire da febbraio rimane comunque positivo, con sette risultati utili (quattro vittorie e tre pareggi) negli ultimi nove incontri e un 11esimo posto che permane, nonostante l’aggancio di Monopoli e Turris.

La giornata di ieri ha corrisposto all’allenamento di scarico, leggermente più intenso per i calciatori non impiegati in campionato, mentre in quella odierna la squadra inizierà a focalizzare il prossimo avversario da affrontare: il Foggia.

Rispetto a mercoledì, in cui le assenze l’hanno fatta da padrone, Taurino avrà a disposizione l’intero attacco titolare con il rientro dalla squalifica di Simonelli e Tounkara e il completo recupero di Murilo. Il brasiliano sembra aver smaltito a pieno il lieve infortunio e si prepara a un finale di stagione da protagonista.

Sempre da valutare invece le condizioni di Ammari e Tassi, arrivati nella finestra di calciomercato invernale ma ancora bloccati da problemi fisici.

Già scontato il secondo turno di riposo per via dell’esclusione del Trapani, archiviata la trasferta di Foggia alla Viterbese rimarranno sei incontri da giocare, alternati tra casa e trasferta: Potenza, Catania, Casertana, Virtus Francavilla, Catanzaro e Teramo. La regular season terminerà domenica 25 aprile.

Samuele Sansonetti

Serie C – girone C

32esima giornata

domenica 21 marzo

Monopoli – Palermo (sabato)

Catania – Avellino

Catanzaro – Bari

Ternana – Vibonese

Potenza – Bisceglie

Foggia – Viterbese

Casertana – Cavese

Teramo – V. Francavilla

Paganese – J. Stabia

Riposa: Turria

Serie C – girone C

classifica

Pt G V N P Gf:Gs Dr Ternana 69 28 21 6 1 71:22 49 Avellino 60 29 18 6 5 48:23 25 Bari 53 29 15 8 6 45:25 20 Catanzaro 48 28 13 9 6 32:26 6 Juve Stabia 46 30 13 7 10 36:32 4 Foggia 46 30 13 7 10 32:31 1 Catania 43 29 12 9 8 34:31 3 Teramo 42 29 10 12 7 31:28 3 Palermo 39 29 10 9 10 31:31 0 Casertana 38 29 11 5 13 37:43 -6 Viterbese 34 29 8 11 10 28:32 -4 Monopoli 34 29 8 10 11 33:39 -6 Turris 34 30 8 10 12 34:48 -14 V. Francavilla 31 30 7 10 13 29:39 -10 Vibonese 28 29 4 16 9 28:92 -4 Potenza 28 28 7 7 14 28:39 -11 Paganese 27 30 6 9 15 22:40 -18 Bisceglie 24 29 5 9 15 23:42 -19 Cavese 16 26 3 7 16 17:36 -19

Serie C – girone C

marcatori della Viterbese

7 gol: Mamadou Tounkara

5 gol: Alessandro Rossi

3 gol: Emmaniel Mbende, Murilo

2 gol: Federico Baschirotto, Simone Palermo, Marco Simonelli

1 gol: Michel Adopo, Nicholas Bensaja, Emmanuel Besea, Daniel Bezziccheri

Condividi la notizia:











19 marzo, 2021