Viterbese in emergenza, con la Paganese è un esame di maturità

Sport - Calcio - Serie C - Uscita definitivamente dalla zona playout, la squadra di Taurino affronta la trasferta senza quattro titolari e con l'obiettivo di non perdere - Ieri un caso di positività al Covid-19 tra i padroni di casa - Fischio d'inizio alle 15

di Samuele Sansonetti

Condividi la notizia:











Pagani – Il campionato della Viterbese entra nell’ultima decade.

A dieci partite dal traguardo, e con la zona playout abbandonata in maniera pressoché definitiva, per la squadra di Taurino la trasferta sul campo della Paganese è un vero e proprio esame di maturità.

L’obiettivo è quello di non perdere, visto che i campani si trovano al quartultimo posto della graduatoria, ma anche di cementare la consapevolezza del gruppo in un momento di difficoltà per via dell’emergenza in ogni reparto.

Tra squalifiche (Baschirotto, Bensaja e Tounkara) e infortuni (Palermo) la formazione laziale è senza quattro titolari e l’allenatore leccese è costretto a trovare le giuste alternative soprattutto in mezzo al campo, dove solitamente regna l’abbondanza.

Per il ruolo di regista è corsa a due tra Sibilia, poco utilizzato finora, e Salandria, che va adattato rispetto ai suoi soliti compiti. In caso di arretramento di quest’ultimo, le altre due maglie vanno ad Adopo e Besea. Sulla corsia destra della difesa gioca uno tra Falbo e Bianchi, mentre al centro torna Markic al posto di Mbende.

Dopo una serie infinita di sconfitte, la Paganese di Di Napoli è riuscita a trovare una serie di quattro risultati utili consecutivi tra il 14 e il 24 febbraio, quando ha sconfitto Vibonese e Turris, alternando le vittorie ai pareggi con Virtus Francavilla e Catania. Sabato scorso, poi, i biancazzurri sono tornati alla sconfitta sul campo del Teramo ma la posizione di classifica, rispetto al mese scorso, rimane positiva. Ieri, infine, tra i padroni di casa, è stato accertato un caso di positività al Covid-19.

L’incontro parte alle 15. Arbitra Carlo Rinaldi di Bassano del Grappa con il supporto di Davide Santarossa di Pordenone e Marco Matteo Barberis di Collegno. Quarto ufficiale Ermes Fabrizio Cavaliere di Paola. L’andata, giocata al Rocchi domenica 8 novembre, è finita 1-0 per gli ospiti con rete di Guadagni su rigore. Il match è costato la panchina di Maurizi.

Samuele Sansonetti

Paganese – Viterbese

probabili formazioni

PAGANESE (3-5-2): Baiocco; Sirignano, Sbampato, Schiavino; Carotenuto, Onescu, Zanini, Gaeta, Squillace; Diop, Raffini.

Panchina: Campani, Bovenzi, Esposito, Mattia, Bramati, Bonavolontà, Di Palma, Mendicino, Cigagna, Guadagni, Curci, Antezza.

Allenatore: Lello Di Napoli.

VITERBESE (4-3-3): Daga; Falbo, Markic, Camilleri, Urso; Besea, Salandria, Adopo; Murilo, Rossi, Simonelli.

Panchina: Bisogno, Bianchi, Mbende, Bezziccheri, Ricci, De Santis, E. Menghi, Sibilia, M. Menghi, Porru.

Allenatore: Roberto Taurino.

Arbitro: Carlo Rinaldi di Bassano del Grappa.

Assistenti: Davide Santarossa di Pordenone e Marco Matteo Barberis di Collegno.

Quarto ufficiale: Ermes Fabrizio Cavaliere di Paola.

Serie C – girone C

28esima giornata

mercoledì 3 marzo

Potenza – Turris (martedì)

Ternana – Cavese

Casertana – V. Francavilla

Paganese – Viterbese

Foggia – Vibonese

Catanzaro – Avellino

Juve Stabia – Bari

Catania – Palermo

Monopoli – Bisceglie

Riposa: Teramo

Serie C – girone C

classifica

Pt G V N P Gf:Gs Dr Ternana 62 25 19 5 1 64:18 46 Avellino 50 25 15 5 5 41:21 20 Bari 49 25 14 7 4 41:20 21 Catanzaro 44 25 12 8 5 31:25 6 Catania 40 25 11 9 5 31:28 3 Teramo 38 26 9 11 6 28:24 4 Juve Stabia 37 26 10 7 9 27:27 0 Foggia 36 26 10 6 10 27:30 -3 Palermo 33 26 8 9 9 27:27 0 Casertana 33 25 10 3 12 31:40 -9 Viterbese 32 26 8 8 10 25:28 -3 Turris 31 26 7 10 9 30:39 -9 V. Francavilla 30 26 7 9 10 28:32 -4 Monopoli 30 25 8 6 11 29:35 -6 Vibonese 24 25 4 12 9 25:29 -4 Paganese 23 26 5 8 13 20:36 -16 Potenza 21 24 5 6 13 21:33 -12 Bisceglie 20 25 4 8 13 21:37 -16 Cavese 16 25 3 7 15 17:35 -18

Serie C – girone C

marcatori della Viterbese

6 gol: Mamadou Tounkara

5 gol: Alessandro Rossi

3 gol: Emmaniel Mbende

2 gol: Federico Baschirotto, Murilo, Simone Palermo, Marco Simonelli

1 gol: Michel Adopo, Nicholas Bensaja, Daniel Bezziccheri

Condividi la notizia:











3 marzo, 2021