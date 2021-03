Viterbese a Pagani senza quattro titolari, Taurino studia le alternative

Sport - Calcio - Serie C - Palermo (infortunato), Tounkara, Bensaja e Baschirotto (squalificati) assenti dal turno infrasettimanale di domani contro la Paganese

di Samuele Sansonetti

Condividi la notizia:











Viterbo – La rifinitura di stamani anticipa la partenza della Viterbese per Pagani, dove domani affronterà la Paganese.

Rispetto all’abbondanza degli ultimi tempi Taurino deve fare i conti con una serie di assenze importanti in tutti i reparti.

In difesa rientra Markic dalla squalifica ma sulla corsia di sinistra non ci sarà Baschirotto, a sua volta squalificato dal giudice sportivo per somma di ammonizioni. Stessa sorte anche per Bensaja a centrocampo, orfano anche di Palermo che durante il match con il Palermo ha subito uno stiramento. In attacco, infine, solita assenza di Tounkara che deve ancora scontare due turni di stop.

Senza quattro titolari l’allenatore dei laziali studia le possibili alternative: al posto di Baschirotto giocherà uno tra Bianchi e Falbo, mentre in mezzo al campo Adopo, Sibilia e Besea si giocano i due posti vacanti. In attacco sembra invece scontata la conferma di Rossi.

Se ne saprà comunque di più oggi, dopo l’ultimo allenamento prima del match di domani. Subito dopo la squadra partirà per la Campania, per affrontare l’impegno in programma per le 15.

Samuele Sansonetti

Serie C – girone C

28esima giornata

mercoledì 3 marzo

Potenza – Turris (martedì)

Ternana – Cavese

Casertana – V. Francavilla

Paganese – Viterbese

Foggia – Vibonese

Catanzaro – Avellino

Juve Stabia – Bari

Catania – Palermo

Monopoli – Bisceglie

Riposa: Teramo

Serie C – girone C

classifica

Pt G V N P Gf:Gs Dr Ternana 62 25 19 5 1 64:18 46 Avellino 50 25 15 5 5 41:21 20 Bari 49 25 14 7 4 41:20 21 Catanzaro 44 25 12 8 5 31:25 6 Catania 40 25 11 9 5 31:28 3 Teramo 38 26 9 11 6 28:24 4 Juve Stabia 37 26 10 7 9 27:27 0 Foggia 36 26 10 6 10 27:30 -3 Palermo 33 26 8 9 9 27:27 0 Casertana 33 25 10 3 12 31:40 -9 Viterbese 32 26 8 8 10 25:28 -3 Turris 31 26 7 10 9 30:39 -9 V. Francavilla 30 26 7 9 10 28:32 -4 Monopoli 30 25 8 6 11 29:35 -6 Vibonese 24 25 4 12 9 25:29 -4 Paganese 23 26 5 8 13 20:36 -16 Potenza 21 24 5 6 13 21:33 -12 Bisceglie 20 25 4 8 13 21:37 -16 Cavese 16 25 3 7 15 17:35 -18

Serie C – girone C

marcatori della Viterbese

6 gol: Mamadou Tounkara

5 gol: Alessandro Rossi

3 gol: Emmaniel Mbende

2 gol: Federico Baschirotto, Murilo, Simone Palermo, Marco Simonelli

1 gol: Michel Adopo, Nicholas Bensaja, Daniel Bezziccheri

Condividi la notizia:











2 marzo, 2021