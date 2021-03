A Viterbo il 21% degli attualmente positivi sono studenti

Coronavirus - La maggior parte dei casi alle scuole elementari e superiori - Sei i minori contagiati ieri nella Tuscia su un totale di 16 nuovi infetti - Due morti nell'alto Lazio

Viterbo – Coronavirus, nuovi casi in picchiata nella Tuscia. Ma è complice l’effetto weekend, quando vengono effettuati meno tamponi: domenica ne sono stati fatti appena 223.

Sedici i contagi, per un totale di 12mila 65, e altrettanti i guariti, che salgono a 10mila 729. Di conseguenza restano 959 gli attualmente positivi. Ieri nessuna vittima, ma dall’inizio della pandemia sono morte 378 persone che hanno contratto il virus.

Tra gli ospedali di Belcolle e Montefiascone sono ricoverati 75 pazienti Covid, di cui cinque in terapia intensiva. Nelle ultime 24 ore sono risultati positivi sei minori, tra cui un 14enne di Bassano Romano. “Il ragazzo – fa sapere il comune – presenta lievi sintomi”. Ieri, 8 marzo, la scuola media è rimasta chiusa. “Stiamo monitorando la situazione – assicura l’amministrazione – e sono stati sanificati tutti gli spazi. Invitiamo le famiglie dei ragazzi in quarantena a non sottovalutare ogni eventuale sintomo che potrebbe manifestarsi e ovviamente a tenerli a casa”.

A Viterbo città, invece, la situazione all’interno degli istituti è la seguente: su poco più di duecento cittadini attualmente infetti, 44 sono studenti. Si tratta del 21% del totale. Diciassette i casi alle elementari, quindici alle superiori e sei sia alla materna che alle medie. “I positivi alle scuole dell’obbligo – riepiloga il sindaco Giovanni Arena – sono ventinove, alle superiori quindici. Gli studenti delle scuole dell’obbligo sono circa 5mila, stesso numero per le scuole superiori”.

Alto Lazio

Due morti nel resto dell’alto Lazio: uno in Sabina e un altro tra l’hinterland di Civitavecchia e l’area nord della provincia capitolina. La Asl Roma 4 ieri ha registrato 89 contagi a fronte di 16 negativizzazioni. L’azienda sanitaria di Rieti, invece, 14 casi e 15 guariti: gli attualmente infetti sono 722.

Promemoria: Lazio in zona gialla, tutte le regole

Coronavirus, i numeri della Tuscia

sulla base dei bollettini della Asl Vt

Casi totali: 12065 (3233 a Viterbo; 8832 in provincia)

Attualmente positivi: 959

Guariti: 10729

Morti: 377 + 1

Ricoverati: 75 (5 in terapia intensiva)

Usciti dalla quarantena: 17016

Comuni con positivi

Viterbo: 3233 casi (97 morti e 2924 guariti)

Civita Castellana: 902 casi (20 morti e 804 guariti)

Montefiascone: 662 casi (36 morti e 555 guariti)

Vetralla: 492 casi (9 morti e 442 guariti)

Nepi: 422 casi (16 morti e 377 guariti)

Tarquinia: 360 casi (9 morti e 343 guariti)

Tuscania: 352 casi (11 morti e 311 guariti)

Fabrica di Roma: 325 casi (4 morti e 303 guariti)

Orte: 293 casi (10 morti e 257 guariti)

Vitorchiano: 270 casi (2 morti e 252 guariti)

Ronciglione: 264 casi (13 morti e 225 guariti)

Bagnoregio: 251 casi (5 morti e 239 guariti)

Bassano Romano: 241 casi (13 morti e 209 guariti)

Capranica: 241 casi (5 morti e 230 guariti)

Soriano nel Cimino: 197 casi (11 morti e 178 guariti)

Monterosi: 186 casi (2 morti e 126 guariti)

Sutri: 175 casi (6 morti e 142 guariti)

Acquapendente: 144 casi (8 morti e 127 guariti)

Castel Sant’Elia: 144 casi (3 morti e 126 guariti)

Vignanello: 141 casi (5 morti e 113 guariti)

Canepina: 139 casi (1 morto e 102 guariti)

Marta: 135 casi (131 guariti)

Caprarola: 125 casi (3 morti e 86 guariti)

Corchiano: 121 casi (4 morti e 111 guariti)

Valentano: 116 casi (6 morti e 107 guariti)

Grotte di Castro: 115 casi (3 morti e 110 guariti)

Celleno: 114 casi (11 morti e 101 guariti)

Montalto di Castro: 114 casi (4 morti e 105 guariti)

Canino: 109 casi (1 morto e 98 guariti)

Vasanello: 107 casi (3 morti e 93 guariti)

Ischia di Castro: 106 casi (4 morti e 91 guariti)

Oriolo Romano: 100 casi (1 morto e 87 guariti)

Blera: 93 casi (4 morti e 75 guariti)

Capodimonte: 83 casi (82 guariti)

Bolsena: 81 casi (6 morti e 61 guariti)

Vallerano: 75 casi (1 morto e 67 guariti)

Carbognano: 72 casi (66 guariti)

Piansano: 72 casi (5 morti e 65 guariti)

Farnese: 70 casi (3 morti e 66 guariti)

San Lorenzo Nuovo: 70 casi (3 morti e 63 guariti)

Monte Romano: 68 casi (1 morto e 63 guariti)

Gallese: 57 casi (54 guariti)

Faleria: 55 casi (52 guariti)

Castiglione in Teverina: 50 casi (43 guariti)

Calcata: 47 casi (39 guariti)

Gradoli: 42 casi (3 morti e 38 guariti)

Villa San Giovanni: 41 casi (2 morti e 38 guariti)

Cellere: 37 casi (1 morto e 33 guariti)

Graffignano: 34 casi (3 morti e 25 guariti)

Bassano in Teverina: 27 casi (24 guariti)

Civitella d’Agliano: 20 casi (1 morto e 18 guariti)

Proceno: 11 casi (9 guariti)

Tessennano: 11 casi (8 guariti)

Comuni Covid-free

Bomarzo: 84 casi (6 morti e 78 guariti)

Vejano: 41 casi (2 morti e 39 guariti)

Onano: 39 casi (5 morti e 34 guariti)

Arlena di Castro: 27 casi (2 morti e 25 guariti)

Barbarano Romano: 22 casi (1 morto e 21 guariti)

Lubriano: 19 casi (2 morti e 17 guariti)

Latera: 17 casi (1 morto e 16 guariti)

Altri: 4 casi (4 guariti)

9 marzo, 2021