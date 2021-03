A Viterbo 64 casi, 151 a Latina, 265 a Frosinone, 45 a Rieti e a Roma sotto 600

Coronavirus - Il bollettino della regione - Oggi 1399 positivi nel Lazio (-164), 13 i decessi e 943 i guariti.

Viterbo – Coronavirus, l’assessore regionale Alessio D’Amato (Salute) fa il punto della situazione nel Lazio.

“Oggi su quasi 12 mila tamponi nel Lazio (-2.215) e oltre 18 mila antigenici per un totale oltre di 30 mila test – spiega D’Amato – si registrano 1.399 casi positivi (-164), 13 i decessi (uguale) e +943 i guariti.

Diminuiscono i casi e le terapie intensive, mentre aumentano i ricoveri e sono stabili i decessi. Il rapporto tra positivi e tamponi e’ a 11%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende sotto al 4%. I casi a Roma città sono sotto quota 600. Superata oggi la soglia dei 200 mila guariti”.

Nella provincia di Frosinone, scatta da mezzanotte l’ordinanza per la zona rossa, come fanno sapere dalla regione.

Vaccini da medici di medicina generale: vaccinazioni in costante crescita, raggiunte le 25 mila somministrazioni e sono 1.384 i medici gia’ attivi nella campagna e che hanno ritirato almeno una fiala dei vaccini presso le farmacie delle asl.

Vaccini anticovid: viaggiamo ad una media di 18 mila somministrazioni al giorno. Superata la quota delle 535 mila vaccinazioni somministrate totali nel lazio. Su salutelazio.it il contatore giornaliero delle vaccinazioni.

Vaccinazioni over 80: oggi superata la quota delle 170 mila vaccinazioni over 80 che rappresentano la meta’ delle perone prenotate over 80. SIAMO La regione che ha vaccinato piu’ anziani;

Per i caregiver dei soggetti in assistenza domiciliare integrata sottoposti a ventilazione meccanica assistita possono prenotare la vaccinazione chiamando il numero 06/164161841;

Nella Asl Roma 1 sono 151 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Due casi sono ricoveri. Si registra un decesso con patologie. Nella Asl Roma 2 sono 342 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Sono centoventotto i casi su segnalazione del medico di medicina generale. Si registrano due decessi con patologie.

Nella Asl Roma 3 sono 98 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso con patologie. Nella Asl Roma 4 sono 15 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Nella Asl Roma 5 sono 146 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Nella Asl Roma 6 sono 122 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Nella Asl di Latina sono 151 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi di 31 e 81 anni con patologie. Nella Asl di Frosinone si registrano 265 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registrano sei decessi di 62, 63, 73, 83, 83 e 87 anni con patologie.

Nella Asl di Viterbo si registrano 64 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 86 anni con patologie. Nella Asl di Rieti si registrano 45 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto” commenta l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

7 marzo, 2021