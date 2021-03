“Viterbo è un’azienda in rosa, cresce la presenza femminile anche nel settore del recapito”

Poste italiane - Nella struttira a Ronciglione, diretta da Alessia Stefanini, 20 delle 37 risorse applicate sono donne - Per celebrare la ricorrenza dell’otto marzo una cartolina dedicata e un annullo filatelico

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Poste Italiane celebra anche quest’anno la Festa della Donna dedicandogli una cartolina filatelica e un annullo speciale. Un’occasione unica per ogni collezionista o per chi, semplicemente, desidera ricordare in modo originale una giornata particolare, facendo dono della cartolina a una persona cara o inviando un messaggio a chi è lontano. L’immagine della cartolina raffigura il volto di una donna contemporanea che si affaccia al Terzo Millennio, adornata da fiori avvolti in un gioco di luminosi colori.

Il prodotto filatelico è disponibile fino all’11 marzo nei 2 uffici postali con sportello filatelico della provincia di Viterbo, a Viterbo Centro, in Via F. Ascenzi e a Tarquinia, in Via Tarconte, oltre che nei dieci “Spazio Filatelia” del territorio nazionale, insieme all’annullo speciale rettangolare dedicato, che dovrà essere utilizzato esclusivamente in abbinamento al bollo con datario mobile.

La grande attenzione che da sempre l’Azienda rivolge a tematiche come l’inclusione e la parità di genere ha portato, nella provincia di Viterbo, ad avere 38 uffici “rosa”, dove cioè la presenza dei propri dipendenti è interamente al femminile, soprattutto nelle funzioni di responsabilità.

La Tuscia con i suoi 84 Uffici Postali, 5 Centri di Distribuzione e 547 dipendenti, di cui 328 donne, ovvero il 59.9%, e 38 di queste con incarico di responsabilità è un esempio concreto dell’integrazione della componente femminile in tutti gli ambiti aziendali. La presenza femminile negli postali uffici arriva al 64% e nel settore recapito si attesta al 54%.

Oggi, le donne in Poste Italiane rappresentano circa il 54% della popolazione aziendale e la presenza femminile si sta affermando sempre più anno dopo anno anche nel settore del recapito. Come nel centro Primario di Distribuzione di Ronciglione, su 37 risorse applicate, oltre il responsabile, 20 sono donne. Piera, Maria Rosaria, Monica, Maria, Maria Antonietta, Daniela, Francesca, Maria Sofia, Gianna, Alessandra, Ileana, Laura, Tatiana, Sara, Roberta, Serafina, Myrian, Noemi, Martina e Alessia sono i volti femminili del recapito a Ronciglione. Mentre in tutta la Tuscia su oltre 200 dipendenti addetti ai servizi di recapito più di 120 sono donne.

5 marzo, 2021