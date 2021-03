Viterbo - I commenti su Facebook dei lettori di Tusciaweb agli articoli che anticipano le nuove restrizioni in vigore da lunedì 15 marzo

Viterbo – “Viterbo non si merita la zona rossa!”. Un commento che racchiude in poche righe tutta la rabbia e la stanchezza dei cittadini. È ormai un anno che il mondo sta facendo i conti con la diffusione del Covid-19 e le persone sono provate da mesi di restrizioni e isolamento.

Da lunedì l’Italia intera torna a colorarsi di rosso e arancione, fatta eccezione per la Sardegna (bianca). Il Lazio è tra le regioni che vedrà reintrodotte le restrizioni più dure.

Ma i cittadini della Tuscia non ci stanno. Almeno alcuni di loro. “Viterbo non si merita la zona rossa!”, scrive una lettrice in un commento Facebook a un articolo di Tusciaweb.

Qualcuno però gli fa notare: “Ma tutti quelli al centro ieri sera senza mascherina…e poi pagano tutti!!!!”. A stretto giro la risposta: “Allora che vi siano più controlli e più accurati!”.

A seguire: “Ieri sera il corso era affollato, molto affollato… poche mascherine… male indossate… questa è la conseguenza all’irresponsabilità…”.

Controlli o meno, molti cittadini fanno riferimento ai dati sulla diffusione del contagio. Qualcuno si chiede: “Perché chiudere tutto nei centri più piccoli dove non c’è quasi nulla, perché non mandare i bambini a scuola, qualche attività aperta”.

E c’è chi avanza proposte: “Non possiamo fare come la Toscana e chiudere le province più a rischio e non l’intera regione?”.

A commento di un altro articolo di Tusciaweb un lettore chiede agli amministratori locali di fare qualcosa: “Sindaci fatevi sentire cavolo, invece c’è un silenzio assordante ovunque”. E ancora. “La zona rossa a Viterbo è veramente ridicola”.

Un anno terribile il 2020 da un punto di vista sanitario, ma anche economico. Sono in tanti che faticano ad arrivare a fine mese. “Che esperti!!! Chissà se c’è qualche esperto che prevede di pagare la cassa integrazione che da dicembre non si vede un euro..ma loro tranquilli a dormì a panza piena”. E ancora: “Voglio vedè chi canta dai balconi!!! Buffoni!!! Sono tutti incazzati neri! Classe politica di merda!!!”.

E l’appello finale. Quello conclusivo. “Chi comanda si faccia sentire”.

14 marzo, 2021