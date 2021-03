Vittoria della Volley Life Academy Viterbo nel derby con la Polisportiva Tuscania

Sport - Pallavolo - Nel match casalingo la formazione viterbese ha prevalso per 3 a 1

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Buona prestazione anche quest’oggi dei ragazzi della Volley Life Academy di Viterbo che, guidati dall’allenatrice Barbara De Benedetti, si sono trovati ad affrontare nuovamente la Polisportiva Tuscania.

In questo match casalingo, la formazione viterbese ha prevalso per 3 a 1 (25/22; 25/11; 20/25; 25/21) allungando così la striscia positiva, rimanendo a punteggio pieno e mantenendo il primo posto in solitudine in attesa degli altri risultati, nel campionato U19 di Eccellenza Regionale.

Barbara De Benedetti schiera la Volley Life Academy con Piergentili palleggiatore e Caporossi opposto, Panunzi e Chiodi schiacciatori, Natali e Bruno centrali, libero Volpe, con Gillocchi, Mancini L., Marino, Mancini C., Coletta, Kurtisi, Ianigro pronti ad entrare per dare il loro contributo.

Victor Perez Moreno risponde schierando la Polisportiva Tuscania con Ottaviani e Cipolloni Save palleggiatori, Neri e Sili schiacciatori, Lupidi e Bocci centrali, libero Fazzini, avendo a disposizione anche Borzacconi, Caponetti Federico e Caponetti Filippo, Grussu, Pierantozzi e Quadraroli. Arbitra la partita il Sig. Dentoni Massimo di Roma.

I ragazzi della Volley Life sono scesi in campo molto determinati riuscendo a vincere i primi due set. Il terzo set ha visto prevalere il Tuscania migliore in battuta e più attento in ricezione.

Il quarto set è stato un testa a testa tra le due squadre concluso solo alla fine a vantaggio della squadra di casa.

L’impressione è che la squadra stia iniziando a trovare un proprio equilibrio e che gli sforzi in allenamento stiano dando i loro frutti tanto dal punto di vista del risultato quanto da quello del gioco sebbene oggi a tratti la squadra viterbese sia apparsa distratta.

E’ d’accordo con questa affermazione lo schiacciatore Federico Panunzi, da sempre uno dei punti di forza della Volley Life Academy, che ha fine partita ha detto: “Vincere è sempre bello, soprattutto in casa, anche se non è presente il nostro pubblico; siamo contenti della gara e soprattutto del risultato che dimostra che stiamo lavorando bene e con costanza. La strada è ancora lunga e dobbiamo continuare come stiamo facendo per continuare a mantenere il primo posto”.

Volley Life Academy Viterbo

10 marzo, 2021