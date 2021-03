Zia Caterina e il taxi Milano 25 a Viterbo

Cronaca - Con il suo mezzo aiuta e trasporta bambini malati regalando loro un sorriso

Il taxi Milano 25

Viterbo – Il taxi Milano 25 di zia Caterina fa tappa a Viterbo.

Tassista per amore e donare un sorriso ai bambini che soffrono. Una professione che nasce da un dolore, la morte del compagno, che le ha lasciato il mezzo, con il desiderio di farlo continuare a circolare.

Una sofferenza che Caterina Bellando ha trasformato in un gesto quotidiano di generosità verso il prossimo.

A Firenze, dove il colorato mezzo si sposta, offre assistenza a bambini malati di tumore, che accompagna gratuitamente in ospedale, insieme ai familiari.

Zia Caterina a Viterbo

A bordo di Milano 25, che è anche una onlus, accade sempre qualcosa di speciale. I piccoli passeggeri si trasformano in supereroi, quando alla guida c’è zia Caterina, con il suo abbigliamento colorato e allegro.

Impossibile ieri non riconoscerla per le vie di Viterbo. A via San Lorenzo con l’inconfondibile cappello e il taxi fermo lì vicino.

Della zia e del suo taxi si è occupato anche un libro, uscito di recente, con laprefazione di Simone Cristicchi.

15 marzo, 2021