Zingaretti: “Le donne sono state le più colpite dalla crisi economica”

Nicola Zingaretti

“Anche quest’anno, le donne sono state le più colpite dalla crisi economica. In Italia una donna su due ha visto peggiorare la propria condizione lavorativa, mentre tra quelle che hanno ancora un lavoro, la metà teme di perderlo. La crisi pesa ancora di più se si pensa alle madri e alle fasce più giovani; il peggioramento supera infatti il 60% nella fascia di età 25-34 anni, un dato sconcertante”.

“Nel nostro paese come nel mondo, le donne sono quindi vittime di ingiustizie, ma anche portatrici di lotte e cambiamenti, di idee che hanno rivoluzionato il mondo. L’8 marzo è una giornata in più per ricordare e comprendere ciò che dobbiamo perseguire ogni giorno. Oggi è un giorno in cui riflettere e impegnarsi per nuove conquiste e una nuova giustizia”.