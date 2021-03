“Zingaretti ripensaci, con te il Pd è tornato al centro della scena”

Politica - Il circolo dem di Capranica invita l'assemblea nazionale del partito a respingere le dimissioni del segretario

Capranica – Riceviamo e pubblichiamo – Caro segretario, come circolo del Partito democratico di Capranica intendiamo manifestarti la massima vicinanza, invitandoti a rivalutare la decisione di lasciare l’incarico come segretario del partito.

Un ripensamento che ci auguriamo per il bene del partito, ma soprattutto del Paese, in questo momento in cui l’aggravarsi della crisi epidemiologica rende necessario un lavoro costante e all’altezza delle sfide dei nostri tempi.

In questi anni, caro segretario, hai lavorato per tenere unita la sinistra democratica e progressista, riportando al centro della scena un partito che aveva perso tanto. Lo hai fatto mettendo al primo posto le persone, ricucendo gli strappi creati da una politica che aveva perso il contatto con i problemi reali e la quotidianità.

Con te il Partito democratico è tornato a essere espressione della società e voce delle persone. Un risultato che è importante difendere, lasciando da parte le divisioni interne che non possono e non devono in alcun modo intaccare il lavoro serio e responsabile della comunità democratica.

Nel rinnovarti la nostra stima, chiediamo ai delegati dell’assemblea nazionale che si riunirà nei prossimi giorni di respingere le tue dimissioni, riconfermandoti alla guida del partito, avviando il percorso programmatico per le sfide che ci attendono, rimettendo al centro della discussione il futuro e i diritti di tutte e di tutti.

Pd Capranica

7 marzo, 2021