Aggredisce sanitari al pronto soccorso, bloccato mentre prova a impugnare taglierino

Terni - Denunciato dai carabinieri

Terni – Nella giornata di ieri, in due distinte operazioni, i carabinieri di Terni hanno denunciato in stato di libertà alla locale procura della Repubblica due persone per la detenzione illegale di armi od oggetti atti ad offendere.

“Verso il primo pomeriggio a Terni – si legge in una nota dei carabinieri – i militari del comando stazione carabinieri di Piediluco hanno proceduto nei confronti di un giovane 22enne di Terni il quale, nel corso di un controllo in strada Piano di Canale, a bordo della propria vettura, veniva trovato in possesso di una “katana” con la lama della lunghezza di circa 60 centimetri, trasportata nel baule posteriore, della quale il giovane non era in grado di giustificare la presenza o il possesso.

Nel tardo pomeriggio, sempre a Terni, i militari della sezione radiomobile hanno proceduto nei confronti di un uomo 47enne, originario dell’India il quale, in evidente stato di ubriachezza, aggrediva il personale sanitario del pronto soccorso dell’Ospedale Civile. A seguito della richiesta di intervento i carabinieri, dopo essere riusciti a riportare alla calma lo straniero, lo hanno bloccato mentre tentava d’impugnare un taglierino che portava nascosto nella tasca dei pantaloni. Per lui, oltre al deferimento per il porto di armi, è scattata la denuncia per ubriachezza.

Tutte le armi sono state sottoposte a sequestro.

30 maggio, 2021