Il rosario di papa Francesco per invocare la fine della pandemia, presenti i bambini viterbesi di don Curre

Città del Vaticano - La parrocchia Santa Maria della Grotticella è stata la prima in Italia a mettere a disposizione i propri locali per allestirvi un centro vaccinale

di Edoardo Venditti

Città del Vaticano – “Nel corso di queste mese di maggio, insieme a molti fedeli ci siamo uniti in una preghiera a te dedicata, Maria. Ti abbiamo chiesto di intercedere per noi presso tuo figlio Gesù. Abbiamo rivolto i nostri occhi a te perché finisca la pandemia e l’umanità possa riprendere la vita di ogni giorno. Stasera ci raduniamo di fronte a te, come colei che scioglie i nodi. Tanti infatti sono in nodi che si stringono intorno alla nostra esistenza”.

Papa Francesco ai giardini vaticani in occasione del rosario per invocare la fine della pandemia

Lo ha affermato papa Francesco durante la recita del rosario dai giardini vaticani per invocare la fine della pandemia. La preghiera è stata preceduta da una processione, alla quale hanno partecipato anche i bambini che hanno ricevuto la prima comunione nella parrocchia viterbese di Santa Maria della Grotticella che, sotto la guida di don Giuseppe Curre, è stata la prima in Italia a mettere a disposizione della Asl i propri locali per allestirvi un centro vaccinale.

Con la manifestazione di oggi si conclude il mese mariano indetto dal pontefice per invocare la fine della pandemia e la ripresa delle attività lavorative ed economiche. La preghiera si è svolta davanti alla storica icona della Madonna Knotenloeserin (che scioglie i nodi), arrivata dalla Germania. È stato lo stesso Bergoglio a scoprirla nella chiesa di Sankt Peter a Ingolstadt durante un viaggio nel 1986.

E proprio alla Madonna Knotenloeserin papa Francesco ha affidato i cinque “nodi” della pandemia da sciogliere. Sono la relazionalità ferita, che si è manifestata con la solitudine e l’indifferenza; la disoccupazione, in particolare quella giovanile; la violenza, sia contro le donne che sotto forma di tensioni sociali; l’accesso ai vaccini e alle altre risorse scientifiche per i più deboli e poveri; infine la ripresa dell’attività pastorale e in particolare la possibilità che i giovani possano sposarsi e costruire una famiglia e un futuro.

Papa Francesco prega davanti all’icona della Madonna Knotenloeserin

“Maria – ha pregato papa Francesco al termine del rosario -, noi ci affidiamo a te. Te che sai sciogliere i nodi nelle nostre esistenze, vieni in nostro aiuto. Siamo certi che farai in modo che possa tornare la gioia e la festa nelle nostre case dopo questo momento di prova. Aiutaci a conformarci nell’amore del padre”.

“Preghiamo che a tutti venga data presto la possibilità di mettersi al riparto dal virus attraverso il vaccino”, ha concluso il pontefice.

31 maggio, 2021