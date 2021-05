Anziani soli in casa, i poliziotti vanno a fargli compagnia

Viterbo - Gli agenti della volante hanno raggiunto una coppia che aveva chiamato la questura in cerca di conforto

Viterbo – Chiamano in questura per chiedere aiuto, arrivano gli agenti della volante a fargli compagnia. È successo a una coppia di anziani di Viterbo, che, essendo rimasti soli in un appartamento in città, hanno cercato conforto e vicinanza nelle forze dell’ordine.

Come riporta la nota della questura, i due, marito e moglie, “hanno raccontato di essere rimasti soli, non avendo parenti a Viterbo e di cercare una parola di conforto”.

Gli agenti della squadra volante “profondamente toccati” dalla storia, hanno raggiunto la coppia e si sono intrattenuti con loro facendogli compagnia per un po’ di tempo, prima di riprendere il turno di servizio.

La questura spiega anche che, al termine della visita, i due anziani non hanno mancato di ringraziare i poliziotti per la loro vicinanza.

29 maggio, 2021