Arrestati 2 fratelli della famiglia Spada, la denuncia è partita da una ‘madre coraggio’

Ostia - Sono accusati di spaccio, sequestro di persona, estorsione e riduzione in schiavitù – La sindaca Raggi: “Non abbassiamo lo sguardo”

Condividi la notizia:











Polizia

Ostia – Arrestati 2 fratelli della famiglia Spada.

Una denuncia partita da una madre stanca di vedere i propri figli tossicodipendenti ridotti in stato di schiavitù. Così sono nate le indagini della polizia di Ostia che ha portato all’arresto di 2 fratelli appartenenti alla famiglia Spada di Ostia e al sequestro di un appartamento.

I figli della ‘madre coraggio’ sarebbero stati picchiatie sfruttaticome sentinelle e come spacciatori all’occorrenza, mentre la figlia sarebbe stata costretta a prostituirsi per pagare i debiti dei fratelli.

Sono stati fermati dai poliziotti per sequestro di persona, associazione a delinquere, spaccio di stupefacenti e riduzione in schiavitù.

“Grazie a polizia di stato e dda per arresto di due esponenti del clan Spada a Ostia – ha scritto su twitter la sindaca di Roma Virginia Raggi -. Operazione possibile grazie a denuncia di una ‘madre coraggio’ stanca di vedere i figli tossicodipendenti utilizzati come schiavi dagli spacciatori. Non abbassiamo lo sguardo”.

Condividi la notizia:











29 maggio, 2021