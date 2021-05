Ater, assegnazione di alloggi di edilizia residenziale agevolata

Viterbo - L'azienda ha pubblicato il bando per gli aventi titolo

Condividi la notizia:











Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – L’Ater della provincia di Viterbo ha pubblicato sul sito aziendale un bando finalizzato alla formazione e all’aggiornamento della graduatoria permanente degli aventi titolo all’assegnazione in locazione di alloggi di edilizia residenziale agevolata di proprietà Ater nel comune di Viterbo.

Al bando può partecipare chiunque abbia i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di uno stato aderente all’Unione europea o di altro stato non aderente all’Unione europea, purché titolare di carta di soggiorno o soggiornante e iscritto nelle liste di collocamento o esercitante una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo;

b) lavoratore dipendente o autonomo, ovvero pensionato;

c) residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel comune di Viterbo;

d) reddito annuo complessivo del nucleo familiare: 1) se derivante da lavoro autonomo: non inferiore a 12mila euro e non superiore a 46mila 144,48 euro, di cui almeno 12mila euro percepiti dal solo richiedente; 2) se derivante da lavoro dipendente o da pensione: non inferiore a 20mila euro e non superiore a 76mila 907,47 euro, di cui almeno 20mila euro percepiti dal solo richiedente (il reddito complessivo annuo è quello risultante dalla somma dei redditi fiscalmente imponibili di tutti i componenti del nucleo familiare)

e) mancanza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nel territorio del comune di Viterbo o, comunque, nell’ambito del territorio nazionale su beni patrimoniali di valore complessivo superiore al limite di 100mila euro.

Il rapporto locativo sarà regolato con un contratto di diritto privato della durata iniziale di 8 anni e il canone di locazione sarà diviso in cinque tipologie, a seconda della grandezza degli appartamenti: 1) 46,32 metri quadri, 192,89 euro mensili; 2) 59,76 metri quadri, 248,85 euro mensili; 3) 60,84 metri quadri, 253,35 euro mensili; 4) 75,05 metri quadri, 312,53 euro mensili; 5) 76,046 metri quadri, 318,40 euro mensili.

Il bando non ha termini di scadenza e, pertanto, rimarrà in vigore fino a quando non verrà emanato un nuovo bando.

La domanda di partecipazione dovrà essere compilata unicamente sul modulo predisposto dall’Ater e disponibile in azienda (via Igino Garbini n. 78/a, Viterbo) o sul sito internet.

La domanda dovrà essere inoltrata con una delle seguenti modalità:

1) presentata a mano all’ufficio Gestione utenza, affari legali e contenzioso dell’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale della provincia di Viterbo, Via Igino Garbini n. 78/a Viterbo;

2) inviata tramite pec all’indirizzo aterviterbo@pec.it;

3) spedita mediante raccomandata postale;

4) fatta pervenire tramite agenzia di recapito autorizzata.

Ater Viterbo

Condividi la notizia:











31 maggio, 2021