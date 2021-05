“Bilancio consuntivo, l’avanzo è di 3,9 milioni: la metà della cifra sparata da Arena e Contardo”

Viterbo - Comune - Il consigliere comunale Ricci (Pd) attacca il sindaco e l'ex assessore: "Ennesima debacle di un'amministrazione scollegata dal comune e da sé stessa"

di Samuele Sansonetti

Condividi la notizia:











Viterbo – Alvaro Ricci

Viterbo – “Ennesimo fallimento dell’amministrazione Arena”. A bilancio consuntivo appena approvato in giunta, il consigliere comunale Alvaro Ricci (Pd) spara a zero sul sindaco e sull’ex assessore Contardo.

Il ritardo, a questo punto, è segnato: il termine ultimo per l’ok è fissato per domani, lunedì 31 maggio, ma il documento può arrivare in consiglio comunale solo dopo 20 giorni dal via libera della giunta.

“Al di là del ritardo imperdonabile, il consuntivo mostra l’ulteriore debacle di un’amministrazione scollegata dal comune e da sé stessa – tuona Ricci –. Nel bilancio di previsione Arena e Contardo avevano impegnato i fondi dell’avanzo per 8-9 milioni di euro ma il dato reale che viene fuori è un altro: 3,9 milioni di euro per la spesa corrente e 700mila euro per gli investimenti“.

Giovanni Arena ed Enrico Contardo

Un numero, quest’ultimo, che corrisponde alla metà della cifra prevista dal primo cittadino e dall’ex assessore.

“Arena e Contardo hanno sparato cifre assurde – prosegue Ricci -. Tre milioni per le strade, un milione e mezzo per la messa in sicurezza delle scuole, 600mila euro per integrare i fondi dell’appalto per l’igiene urbana, due milioni per la bretella di collegamento tra Santa Barbara e il Semianello, 500mila euro per i nuovi mezzi della Francigena e 500mila euro per integrare le risorse disponibili per sistemare il verde pubblico. Le cifre dell’avanzo sono ben altre. Una figura che lascio commentare ai cittadini mentre mi chiedo come si faccia a non essere prudenti e prendere impegni che non sono supportati dai numeri“.

Infine un commento sul nuovo assessore al Bilancio, Alessandro Alessandrini.

“Ora sentiremo cosa ci dirà il sindaco – conclude il consigliere – e ci auguriamo che il nuovo assessore, che sicuramente starà più attento a queste uscite, lavorerà per il bene di Viterbo. Non sappiamo come reagirà la maggioranza di fronte a questa frittata, di cui veramente non se ne sentiva il bisogno, anche se Arena e soci ci hanno abituato a tutto”.

Samuele Sansonetti

Condividi la notizia:











30 maggio, 2021